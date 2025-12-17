قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشدداً على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593 : 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634 : 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674 : 713، يوم الثلاثاء 23/12/2025، والقطع من 714 : 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤ : 793، يوم الخميس 25/12/2025.

وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794 : 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834 : 856، يوم الإثنين 29/12/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025، والأربعاء 31/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الإسكان أراضي بني سويف الجديدة سبل الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

بالصور

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد