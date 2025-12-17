البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية اليوم من كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، اليوم، من كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتُذاع العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمية.

وتُعد العظة الأسبوعية لقاءً روحيا وتعليميا، يتناول فيه قداسته عددا من الموضوعات الروحية والرعوية التي تهم أبناء الكنيسة.

واستقبل قداسته، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وذلك لأخذ مشورة قداسته في بعض الأمور الخاصة بالدير.