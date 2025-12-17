قداسة البابا لاون يشارك تلاميذ مجمع "بولس السادس" احتفالهم الميلادي

شارك مساء أمس، قداسة البابا لاون الرابع عشر، في الحفل الميلادي الذي قدّمه تلاميذ مجمع "بولس السادس" التعليمي، مضفيًا بحضوره الأبوي لمسة خاصة على هذا اللقاء الاحتفالي.

وعقب انتهاء الفقرات الفنية، والترانيم الميلادية التي قدّمها التلاميذ، توجّه الأب الأقدس بكلمة عفوية إلى الحاضرين، عبّر فيها عن عمق رسالة عيد الميلاد، مؤكدًا أن الله أراد أن يمنحنا جميعًا أسمى عطاياه، وهي عطية المحبة، وهذا هو جوهر عيد الميلاد الحقيقي.

القيم الروحية

ودعا الحبر الأعظم الجميع إلى السعي لاكتشاف حضور الله، والإنصات إلى جلاله في تفاصيل الحياة اليومية، ولا سيما في وجوه الأطفال، الذين وصفهم بأنهم مرآة البراءة، والنقاء، وعلامة حية للمحبة الإلهية في العالم.

وجاءت مشاركة قداسة البابا في هذا الاحتفال تعبيرًا عن قربه من التلاميذ، والمؤسسات التعليمية، وتأكيدًا على أهمية التربية القائمة على القيم الروحية، والإنسانية، التي تجعل من المحبة والرجاء أساسًا لبناء مستقبل أكثر سلامًا.