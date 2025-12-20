وزير البترول: نظام الضرائب مستخدم في أكبر الدول المصدرة للذهب

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن نظام الاقتسام فى الأرباح متبع بشكل أكبر في قطاعي البترول والغاز.

وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" كان لابد من جذب المستثمرين من أجل الاستفادة بمنجم السكري، ونظام الاتاوة والضرائب مستخدم في غالبية دول العالم".



وأضاف كريم بدوي:" نظام الإتاوة والضرائب مستخدم في أكبر دولتين مصدرتين للذهب جنوب أفريقيا وغانا، حيث إنه يشجع المستثمرين الأجانب على المشاركة في قطاع التعدين".



واستطرد أن هناك عقود في مصر تساهم في حفظ حقوق الدولة في منجم السكري وكذلك حق الدولة في مجالات التعدين، مردفًا: لدينا أماكن جديدة واعدة في قطاع التعدين.