وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاحتياطي التقريبي للذهب من منجم السكري أكثر من 5 ملايين أوقية ذهب .

وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركة «أنجلو جولد» ستضخ استثمارات ضخمة لزيادة الاكتشافات في المنطقة، مع العمل على اكتشافات جديدة ليكون لدى مصر أكثر من منجم مماثل للسكري.

وأشار وزير البترول، إلى أن مساحة المنطقة التي تعمل بها الشركة تصل إلى 174 كيلومترًا مربعًا، وأن وجود «أنجلو جولد» في مصر يمثل رسالة تحفيزية لكل الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وأوضح وزير البترول، أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للنجاح في قطاع التعدين، مع القدرة على الاستفادة من ثرواتها التعدينية وإقامة نهضة صناعية تعدينية، ليس فقط من مواردها المحلية، وإنما أيضًا من المواد الخام في الدول الأفريقية المجاورة التي تفتقر للبنية التحتية، بما يمكن مصر من التحول إلى مركز لتصدير القيمة المضافة سواء من خام مصري أو أفريقي.