وزير البترول: رسالتنا للعالم من منجم السكري.. مصر دولة واعدة في قطاع التعدين ولدينا الإمكانيات اللازمة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر دولة واعدة في قطاع التعدين ولدينا كافة الإمكانيات اللازمة وهذه رسالتنا للعالم من منجم السكري .



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لدينا مجموعة من العاملين داخل منجم السكري على أعلى مستوى من الخبرات والكفاءات ".

وتابع كريم بدوي :" مجيء شركة أنجلو جولد للاستثمار في منجم السكري رسالة لكل شركات العالم بالقدوم للاستثمار في مصر ".



وأكمل كريم بدوي :" تم تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمة إلى اقتصادية وذلك الأمر أسهم في جذب المزيد من المستثمرين ".



ولفت كريم بدوي :" شركة أنجلو جولد العالمية جاءت إلى مصر بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية على هيئة اقتصادية وتعديل التشريعات ".