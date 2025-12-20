وزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز.

وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيادة الإنتاج المحلي للغاز يسهم في خفض التكلفة الاستيرادية، وأن مصر تسعى لزيادة إنتاجها وربطه بالدول المجاورة.



أوضح وزير البترول أن مصر تنتج 72% من احتياجات البنزين و55% من احتياجات السولار، ويتم استيراد الباقي، مع السعي لتوفيره محليًا مستقبلًا.

وأكد أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026، مع تطبيق سعر مرن للأسواق المصرية من البنزين والسولار، بما يضمن استقرار الأسعار.