1.2 مليار دولار.. وزير البترول: 2026 يشهد أعلى معدل استثمارات أجنبية في الاستكشافات البترولية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2026 سيشهد أعلى معدل استثمارات أجنبية في الاستكشافات البترولية والغازية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات مليار و200 مليون دولار.



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم ضخ استثمارات لحفر 100 بئر للبحث عن الغاز، من بينها 14 بئرًا في البحر المتوسط، بينما يقوم الشركاء الأجانب بالاستكشاف في 67 بئرًا بالصحراء الغربية، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة.

وأشار كريم بدوي إلى أن الدولة لديها تأمين لمدة 5 سنوات لحفر أكثر من 480 بئرًا استكشافيًا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع سفن التغييز لتوفير عدد من الشحنات، مع التعاقد على 200 شاحنة غاز لتأمين احتياجات مصر في عام 2026، وكذلك 200 شحنة متفق عليها مع سفن التغييز طوال العام، مؤكدًا أن أمن طاقة مصر مؤمن بشكل كامل خلال العام نفسه.

