وزير البترول: إيني الإيطالية أعلنت عن ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم طرح 4 مناطق جديدة في البحر الأحمر للاستكشاف والبيانات .

وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركة إيني الإيطالية أعلنت عن ضخ استثمارات بـ 8 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة ".

وتابع كريم بدوي :" شركة أدنوك الإماراتية وبي بي العالمية تضخان استثمارات في مصر بـ 3.5 مليارات دولار ".

واكمل كريم بدوي :" سددنا غالبية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز والتزامنا مع الشركاء الأجانب ساهم في زيادة الاستثمارات بقطاع الغاز والبترول ".

ولفت كريم بدوي :" شركة أباتشي الأمريكية تعمل في مصر منذ 30 عاما وتم التوافق معها لزيادة الاستثمار في الغاز بالصحراء الغربية بعد تعديل الأسعار ".



وأكد كريم بدوي، أن أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز، مشددًا على قدرة مصر على الاعتماد على إنتاجها المحلي من الغاز، وأنه لا يمكن لأي طرف الضغط على مصر باستخدام ورقة الغاز، إذ أن الطاقة في البلاد مؤمنة بشكل تام.