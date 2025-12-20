وزير البترول: بنشتغل على إننا يكون عندنا مصفاة للذهب وننتج ونصنع داخل مصر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على تطوير قدراتنا في البحث والإنتاج والتصنيع في قطاعات التعدين .



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بنشتغل على إننا يكون عندنا مصفاة للذهب والعمل على الإنتاج والتصنيع داخل مصر ".



وأكد كريم بدوي أن مصر تمتلك معادن نادرة ومتنوعة، ولديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية، مع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تحويل المعادن النادرة إلى قيمة مضافة في الصناعة وتوطين الصناعات داخل مصر.

وأشار وزير البترول، إلى أن وجود الشركات العالمية سيتيح إمكانية امتلاك مصر أكثر من منجم يماثل السكري، بالإضافة إلى استهداف جذب أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة للعمل في قطاعات التعدين، مؤكداً أن القدرات المصرية في منجم السكري تمثل فخرًا للشعب المصري، وأن المنجم يُدار بمنظومة رقمية على أعلى مستوى.

