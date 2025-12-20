نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

تعرّض اللاعب محمد عادل الشهير بـ«إمو»، لاعب نادي بيراميدز لكرة القدم، لنوبة هستيرية حادة تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وسط حالة صحية حرجة .

وأكدت أسرة اللاعب أن الضغوط النفسية والمهنية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية على خلفية خلافات مع النادي كانت السبب المباشر وراء تدهور حالته الصحية، وهو ما دفع العائلة إلى حجزه بالمستشفى وتقييد الزيارة عنه لأسباب طبية واضحة تتعلق باستقرار حالته.

وأوضحت العائلة أن اللاعب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لكنها تحذّر من خطورة الوضع وصعوبة زوال الآثار النفسية الناتجة عن هذا التوتر الحاد، داعية الجهات المعنية والأندية الرياضية إلى التدخل للمساعدة في حل الأزمة وضمان سلامة حياة اللاعب.

من جانبه، أعلن المحامي محمد رشوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبوله تولي الدفاع عن قضية اللاعب ورفع الشكوى ضد نادي بيراميدز، مطالبًا بتحقيق العدالة ومعالجة ما وصفه بـ«التجاوزات والمسؤولية تجاه صحة وحقوق اللاعبين».

وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات قائمة بين اللاعب ونادي بيراميدز حول مستحقاته وحقوقه التعاقدية والمهنية

