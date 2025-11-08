قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مش هسيب حقي .. لاعب بيراميدز يفتح النار على مسؤولي النادي

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

فتح محمد عادل أمو، لاعب نادي بيراميدز، النار على مسؤولي النادي السماوي، بسبب عدم حصوله على حقوقه المالية من النادي.

وكتب «أمو»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد إذن كل حبايبى وأصحابي معايا حوار كبير جدًا جدًا جدًا، اتأذيت وأدمرت والناس دول كانوا سبب في تدمير مستقبلى بالكامل، أنا مش قادر أفوق من صدمتى بعد ما كنت أجمد لاعيب في الدورى الممتاز (ب) سيزون 2023 وأجمد لاعب في نادى مصر المقاصة خلونى مش عارف أفوق بجد دول ناس لا يمكن يكونوا بن آدمين بيشعروا وبيحسوا زينا، أنا لا يمكن اتسبب في ضرر نفسي لشخص لا يمكن اتجرأ أقول كلمة مش كويسة لأى شخص، إزاى بيقدروا يعملوا كده».

وأَضاف: «أنا صعبان عليا أقول عليهم ( حر... ونص....) بقالى سنة بقول ياجماعه عيّب ياجماعه مش لاقى أصرف على أهلي ومحدش بيرد عليا، أختى كانت هتخرج من كليتها بسبب عدم توفير المال لدراستها ولكن أشخاص من عيلتى وقفوا جنبي والحمدلله أختى من ضمن الخمسه الاوائل في كليه صيدلة وده شيء يجعلنى انبسط أكتر من أي إنجاز شخصي بحققه، لما ردوا عليا حسسوني بشحت منهم».

وتابع: «عمرو ده قالي أنا سلفتك فلوس رجعتهالى متخيلين النقص والمرض واصل عنده لفين، ده شخص للأسف مريض لا يمكن يكون بني أدم صعبان عليا أهله وولاده والله وهما بيقروا إن بباهم (ح....) ومؤذي انا مش بخاف ولو ده هيكون نهاية مشواري في الكورة فأنا مبسوط إني خارج نضيف وسوى ولسة محافظ على تربية أهلي ليا وسط كل المهذلة وقلة الأدب وقلة الذوق دي أنا لسه لحد الأن بستوعب إيه اللي عملوه معايا ده وليه ممكن شخص يتسبب في الضرر الكبير ده ويبوظ حياه شخص هو وأسرته».

وواصل: «أنا عمرى ما هنسى لما كلمت شخص مسؤل في النادى قولتلوا أنا أختى عايز أدخلها صيدلة وبستأذنك فلوسي هاخدها امتى قالي حرفيًا دخلها طبعا أقل مبلغ هتاخده هتدفع فلوس أختك قولتلوا تمام استلفت ودخلتها وبعدين لقيت نفسى في البيت بدون أي نادي ومصدر الدخل الوحيد اللى بيستر بيتى بأكمله مبقاش موجود.. ملعونة الكورة اللى تخليني أعيش كل الصعوبات دى».

وتابع: «أنا مركز أكتر في البيزنس حاليا ومبقاش فارق معايا إيه ممكن يحصل أنا مستكفى بكل اللى حصلي بالكورة مش متخيلين ياجماعة الحلم اللي أول ما وعيت على الدنيا كنت عايز أحققه إن أنا أكون لاعيب كورة كبير ومكسر الدنيا وبحلم ألعب منتخب وأكون أسطوره مش مجرد لاعيب عادي بيعدي زيه زي أي لاعيب تاني، مش متخيل قد ايه الموضوع صعب لما تكون فقدت شغفك وفقدت كل حاجه بسبب حاجات للأسف مالكش يد فيها».

محمد عادل أمو بيراميدز الدورى الممتاز مباراة بيراميدز نادى مصر المقاصة

