بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزي الأردنية قبل وبعد الشهرة

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

رنا عصمت

تصدرت البلوجر سوزي الأردنية، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أصدرت محكمة استئناف الاقتصادية، حكمها على المتهمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالحبس 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.

وكانت سوزي الأردنية، فتاة بسيطة تظهر بمقاطع طبيعية دون مؤثرات أو تجميل، وتتحدث بعفوية واضحة، ثم تحولت الى بلوجر شهيرة بإطلالتها الملفتة و الجريئة و خضوعها الى الفلير و البوتكس و فرد الشعر.

وفي هذا التقرير تعرض لكم صور سوزي الأردنية قبل وبعد الشهرة:


 

سوزى الأردنية قبل الشهرة

 

سوزى الاردنية بعد الشهرة

 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.

وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص".

كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وطلب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.

كما طالبت النيابة العامة، أثناء مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على التيك توكر سوزي الأردنية، حفاظاً على الأسرة المصرية.

