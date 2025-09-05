ميرنا نور الدين تستعرض أناقتها بملابس كاجوال.. صور

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ميرنا نور الدين

تألقت ميرنا نور الدين في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن ذوقها الأنيق والراقي، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون اللبني الذي لا يحمل أي تطريزات أو نقوشات.

انتعلت ميرنا نور الدين حذاء مسطح باللون البيج مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناخية الجمالية، بدت ميرنا نور الدين بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.