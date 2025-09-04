قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
خطيب الأوقاف: الله أذن بالخير لكل الخلق بمولد الحبيب المصطفى
ريال مدريد يتصدر.. وأرسنال وصيفًا في قائمة أغلى أندية العالم
مصر وقبرص تؤكدان عمق الشراكة وترفضان مخططات تهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عزيزي الرجل.. هذه الأعراض تستدعي زيارة طبيب مسالك بولية

للنشر 11م// عزيزي الرجل.. هذه الأعراض تستدعي زيارة طبيب مسالك بولية
للنشر 11م// عزيزي الرجل.. هذه الأعراض تستدعي زيارة طبيب مسالك بولية
عبد الفتاح تركي

أعراض تستدعي زيارة طبيب مسالك بولية .. تعد زيارة طبيب المسالك البولية أمرا محرجا للغاية للكثير من الرجال، غير أنه ينبغي إجراء هذه الزيارة بصفة دورية بدءا من عمر معين لاكتشاف أي أمراض خطيرة مبكرًا مثل سرطان البروستاتا وسرطان الخصية.

أعراض تستدعي زيارة طبيب مسالك بولية

وأوصى البروفيسور الألماني الدكتور أكسل ميرسيبرجر الرجال بزيارة طبيب المسالك البولية في حالة ملاحظة هذه الأعراض: 

  • التبول المتكرر أو المؤلم
  • ضعف الانتصاب
  • ألم غير مبرر في أسفل البطن
  • التغيرات الخارجية مثل علامات الالتهاب في منطقة الأعضاء التناسلية أو تصلب الخصيتين
  • ألم الخصية

واقرأ أيضًا:

أطعمة عليك تجنبها بعد الخمسين للوقاية من أورام البروستاتا

وأوضح المتحدث باسم الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية أن هذه الأعراض ترجع إلى أسباب عدة مثل التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى وتضخم البروستاتا، كما أنها قد تنذر في أسوأ الأحوال بالإصابة بسرطان البروستاتا أو سرطان الخصية.

سرطان البروستاتا

ومن جانبه، أوصى طبيب المسالك البولية الألماني روبرت فريزه الرجال بزيارة طبيب المسالك البولية بدءا من عمر 45 عاما، وذلك لإجراء فحوصات مبكرة لسرطان البروستاتا، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الرجال.

وأوضح فريزه أنه بالإضافة إلى فحص وجس القضيب وكيس الصفن، يشمل فحص البروستاتا أيضا جس البروستاتا من فتحة الشرج وتقييم الغدد الليمفاوية، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا إجراء ما يُسمى بفحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، والذي يعد معيارا مهما للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وفق دي بي إيه.

وأشار فريزه إلى أنه من الخطأ الاستغناء عن اختبار الجس تماما؛ نظرا لأنه يمكن أن يوفر معلومات أساسية عن حجم وشكل البروستاتا، بالإضافة إلى أي تشوهات ملموسة محتملة مرتبطة بسرطان القولون.

أسباب سرطان البروستاتا

سرطان الخصية

وأوضح البروفيسور ميرسيبرجر أن سرطان الخصية يعد واحدا من أندر أنواع السرطان، مشيرا إلى أنه أكثر شيوعا لدى الشباب؛ فهو يُصيب في المقام الأول الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.

وأضاف ميرسيبرجر أن العوامل التالية ترفع خطر الإصابة بسرطان الخصية: 

- التاريخ العائلي، على سبيل المثال إذا تم تشخيص إصابة الأب أو الأخ بالمرض في السابق

- الرجال، الذين لديهم خصية واحدة أو كلتاهما في البطن، يكونون أكثر عرضة للخطر، حتى بعد العلاج الجراحي

ويمكن للرجال اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن أورام الخصية بأنفسهم؛ حيث ينبغي إجراء الفحص الذاتي مرة واحدة شهريا، ويفضل القيام بذلك بعد الاستحمام بماء دافئ؛ حيث يكون جلد الصفن مرتخيا حينها.

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الوقوف أمام المرآة والتحقق أولا من أي تورم أو تغيرات جلدية، ثم البدء بجسّها. وينبغي فحص خصية واحدة في كل مرة بين الإبهام والسبابة من كلتا اليدين، مع دحرج الخصية برفق، ولكن بدقة للتحقق من سطحها. وإذا كانت ناعمة ولم تشعر بأي تصلب، فهذه علامة جيدة.

ويشمل الفحص الذاتي أيضًا فحص ما يعرف باسم “البربخ”، وهو جزء لين ومنحنٍ يقع فوق الخصية وخلفها.

سرطان البروستاتا

وحين ملاحظة أي تشوهات مثل السماكة أو التصلب أثناء الجس، فيجب فحصها فورا لدى طبيب مسالك بولية، وحتى الكتل الصغيرة بحجم حبة البازلاء يجب أخذها على محمل الجد.

ويسري ذلك أيضًا إذا كانت الخصية متضخمة أو متورمة في أحد جانبيها، وكذلك حين الشعور بالشد أو الثقل فيها، ويجب أيضا استشارة الطبيب إذا كانت الخصية صلبة أو لينة على نحو غير طبيعي.

مسالك بولية أعراض تستدعي زيارة طبيب مسالك بولية سرطان البروستاتا سرطان الخصية جراحة المسالك البولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة من مسجد الفتح

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

مسجد الفتح

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. التبكير إلى الصلاة ماشيا وتحري ساعة الإجابة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد