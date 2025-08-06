صحة الرجال في خطر.. هل التبول الليلي المتكرر علامة على سرطان البروستاتا؟

رغم أن كثيرًا من الرجال يعتبرون الاستيقاظ ليلاً للتبول أمرًا طبيعيًا، إلا أن الخبراء يحذرون من تجاهل هذا العرض.

متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟

وأفادت دراسة أجريت حديثا، أن التبول إذا أصبح متكررًا أو مصحوبًا بأعراض بولية أخرى، فقد يكون ذلك مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، بحسب ما نشر في موقع Times Now.

ويؤكد الأطباء أن التبول الليلي المتكرر قد يكون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض مثل:

ـ ضعف أو انقطاع تدفق البول

ـ الشعور بالألم أو الحرقان أثناء التبول

ـ عدم السيطرة على المثانة أو الأمعاء

ـ وجود دم في البول

ـ آلام في أسفل الظهر أو الورك أو الصدر

ـ فقدان الوزن غير المبرر

ورغم أن هذا العرض قد يرتبط أيضًا بعوامل التقدم في السن أو مشاكل أخرى، إلا أن ظهوره المفاجئ أو تزايده بمرور الوقت يستدعي فحصًا طبيًا دقيقًا.

متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟

أرقام تدق ناقوس الخطر

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 50% من البالغين فوق سن الخمسين يعانون من التبول الليلي، ويُعد أكثر شيوعًا بين الرجال.

كما أن واحدًا من كل ثلاثة رجال فوق سن الثلاثين قد يلاحظ هذا العرض بدرجات متفاوتة.

وتُظهر بيانات طبية أن 13 من كل 100 رجل معرضون للإصابة بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم.

متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟

لماذا لا يجب تجاهل هذا العرض؟

ويؤكد الخبراء أن تجاهل التبول الليلي قد يؤدي إلى:

ـ تأخر التشخيص: مما يقلل من فرص العلاج الناجح لسرطان البروستاتا.

ـ انخفاض جودة الحياة: نتيجة اضطرابات النوم المزمنة، التعب اليومي، وقلة التركيز والإنتاجية.

ما هو سرطان البروستاتا؟

ما هو سرطان البروستاتا؟

ويعتبر سرطان البروستاتا هو نوع من السرطان الذي يتطور في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة جوز تقع أسفل المثانة عند الرجال.

وتلعب هذه الغدة دورًا مهمًا في إنتاج السائل المنوي الذي يساعد في الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية.

ورغم أن هذا النوع من السرطان غالبًا ما ينمو ببطء، إلا أن إهماله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصًا إذا انتشر خارج البروستاتا.

متى يصبح التبول الليلي ناقوس خطر؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

وإذا لاحظت أي تغيّر في نمط التبول، أو كنت تستيقظ عدة مرات ليلًا دون سبب واضح، لا تتردد في استشارة طبيب متخصص، خاصة إذا كنت فوق سن الأربعين أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا.