رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

يُعتبر ماء الليمون من المشروبات الصحية الشائعة لما له من فوائد تتراوح بين تعزيز المناعة وتحسين الهضم، إلا أن خبراء التغذية والصحة حذروا من مخاطره على بعض الفئات الصحية.

أشخاص ممنوعون من شرب ماء الليمون

ويروّج لمشروب ماء الليمون أنه كمشروب صباحي مثالي، قد يكون خطرًا صامتًا لمن يعانون من أمراض أو ظروف صحية معينة.

وهناك فئات يُنصح لها بتجنب ماء الليمون، وفقا لما نشر في Verywell ، Health، Healthline، WebMD، ومن أبرزهم :

ـ مرضى الارتجاع المريئي (GERD):

الحمض الموجود في الليمون قد يزيد من أعراض الحموضة وحرقة المعدة.

ـ من لديهم تقرحات في الفم:

شرب ماء الليمون قد يزيد من الألم والتهيج في الفم.

ـ الأشخاص الذين يعانون من ضعف مينا الأسنان:

الحموضة قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان على المدى الطويل.

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

ـ من يعانون من الحساسية للحمضيات:

قد تظهر عليهم أعراض مثل الطفح الجلدي، الحكة، أو صعوبة التنفس بعد تناول الليمون.

ـ مرضى الكلى أو المعرضين لتكوّن حصوات الكلى:

الإفراط في تناول ماء الليمون قد يؤثر على توازن المعادن في الجسم، خاصة في حالة أمراض الكلى.

ـ الأشخاص الذين يتناولون أدوية حساسة للحمض:

مثل مضادات التجلط أو أدوية السكري، فقد يتداخل الليمون مع امتصاص بعض الأدوية.

ـ النساء الحوامل والمرضعات:

قد يسبب تهيجًا في المعدة أو تأثيرات غير متوقعة على الجنين، خاصة في حال تناوله بكثرة.

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

نصائح لتقليل تأثير ماء الليمون

ـ شربه من خلال شفاط لتقليل تأثيره على الأسنان.

ـ عدم تنظيف الأسنان بعده مباشرة، وانتظار 30 دقيقة على الأقل.

ـ خلط عصير الليمون بكميات كبيرة من الماء لتقليل الحموضة.

ـ الاكتفاء بكوب واحد في اليوم.

ـ استشارة طبيب قبل إدراجه بشكل دائم في الروتين اليومي.