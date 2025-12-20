محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة اللاعب السابق مع طليقته

شهدت أحد فنادق القاهرة الكبرى ، مشاجرة بين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد وطليقته، انتهت بتدخل شرطة السياحة والقبض على الطرفين، وذلك على خلفية نزاع حاد بسبب عدم سداده المصروفات الدراسية لابنتيه "ليلى" و"جوليا".

وقال محمد رشوان محامي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، إن الطرفان حرروا بلاغات متبادلة، اتهم إبراهيم طليقته بالتعدي عليه وسبه وتزوير مستندات، بينما أكدت الأخيرة امتلاكها لأحكام قضائية لم تُنفذ ضده.

وبعد التحقيقات، تم صرف طليقة إبراهيم ومحاميها في تمام السادسة صباحًا بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام النيابة.

من جانبه، أشار محامي إبراهيم سعيد، إلى محاولاته المستمرة خلال الشهور الخمسة الماضية لتسوية الأزمة، عبر السعي لتقسيط المبالغ المستحقة لبناته، إلا أن اللاعب رفض، متمسكًا بعدم مسؤوليته عن تصرفات طليقته، بينما تمسكت الفتاتان بالحصول على كامل حقوقهما أولاً.

اللافت أن إبراهيم سعيد ، عاد للعمل مؤخرًا داخل النادي الأهلي بدعم من الكابتن محمود الخطيب، وبتشجيع من الإعلامي أحمد شوبير، كما بذلت إدارة قناة النهار مجهودًا لإعادة التعاقد معه، إلا أنه فاجأ الجميع بفسخ العقد.

واختتم محاميه تعليقه قائلًا: "أنا حزين على ما آل إليه حاله، ونأمل أن يتمكن من تجاوز أزمته والوفاء بجزء من حقوق بناته، خاصة أن المبالغ المستحقة تخص مصروفات جامعية وليست نفقات معيشة، وعلى الطرفين إبداء شيء من التسامح حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر".