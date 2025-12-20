قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة لرئيس الوزراء بمطار القاهرة لتفقد الخدمات المختلفة
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة
الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة حاسمة نحو اليورو الرقمي ونظام مدفوعات قوي
الطائفة الإنجيلية تؤكد رفضَها القاطع للربط بينها وبين «المسيحية الصهيونية»
وزير الأوقاف من أسيوط: التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية ترسخ للخطاب الديني الرشيد
محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة اللاعب السابق مع طليقته
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة اللاعب السابق مع طليقته

محامي ابراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة موكله مع طليقة اللاعب داخل فندق في التجمع
محامي ابراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة موكله مع طليقة اللاعب داخل فندق في التجمع
رامي المهدي

شهدت أحد فنادق القاهرة الكبرى ، مشاجرة بين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد وطليقته، انتهت بتدخل شرطة السياحة والقبض على الطرفين، وذلك على خلفية نزاع حاد بسبب عدم سداده المصروفات الدراسية لابنتيه "ليلى" و"جوليا".

وقال محمد رشوان محامي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، إن الطرفان حرروا بلاغات متبادلة، اتهم إبراهيم طليقته بالتعدي عليه وسبه وتزوير مستندات، بينما أكدت الأخيرة امتلاكها لأحكام قضائية لم تُنفذ ضده.

وبعد التحقيقات، تم صرف طليقة إبراهيم ومحاميها في تمام السادسة صباحًا بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام النيابة.

من جانبه، أشار محامي إبراهيم سعيد، إلى محاولاته المستمرة خلال الشهور الخمسة الماضية لتسوية الأزمة، عبر السعي لتقسيط المبالغ المستحقة لبناته، إلا أن اللاعب رفض، متمسكًا بعدم مسؤوليته عن تصرفات طليقته، بينما تمسكت الفتاتان بالحصول على كامل حقوقهما أولاً.

اللافت أن إبراهيم سعيد ، عاد للعمل مؤخرًا داخل النادي الأهلي بدعم من الكابتن محمود الخطيب، وبتشجيع من الإعلامي أحمد شوبير، كما بذلت إدارة قناة النهار مجهودًا لإعادة التعاقد معه، إلا أنه فاجأ الجميع بفسخ العقد.

واختتم محاميه تعليقه قائلًا: "أنا حزين على ما آل إليه حاله، ونأمل أن يتمكن من تجاوز أزمته والوفاء بجزء من حقوق بناته، خاصة أن المبالغ المستحقة تخص مصروفات جامعية وليست نفقات معيشة، وعلى الطرفين إبداء شيء من التسامح حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر".

إبراهيم سعيد طليقة إبراهيم سعيد اللاعب إبراهيم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

التيك توك

أستاذ هندسة: صفقة تيك توك تنقل البيانات والخوارزميات بداخل أمريكا

الدرون

طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

لبنان : الحمى القلاعية محدودة واللحوم المتداولة بالأسواق «آمنة».. تفاصيل

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد