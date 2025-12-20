قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه؛ ثباتا مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 20-12-2025 داخل البنوك.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين داخل الجهاز المصرفي.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

سجل آخر تحديث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و العربي الافريقي الدولي.

الدولار في البنوك

ويستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري، مع بدء تعاملات اليوم السبت على مستوى السوق الرسمية بدون تغيير.

وعلي مدار اليومين الماضيين؛ تعرض الدولار لحالة من الاستقرار بالتزامن تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ آخر يوم عمل له مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و سايب

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و المصري لتنمية الصادرات.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الركة، أبوظبي التجاري"

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد،HSBC، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الكويت الوطني،ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان،المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر"

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،الأهلي الكويتي"

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و العربي الافريقي الدولي.

دعم الشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.

وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.

 وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك
