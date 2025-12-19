سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

سجل سعر الدولار في مصر استقرارا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 داخل السوق الرسمية بدون تغيير.

استقرار سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ آخر يوم عمل له مساء أمس الخميس .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية وسايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول والمصري لتنمية الصادرات.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الركة، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد،HSBC، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الكويت الوطني،ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والعربي الافريقي الدولي.