قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

في ظل التحول الكبير نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصدرت شركة مايكروسوفت قائمة تضم 40 وظيفة اعتبرتها الأكثر ارتباطًا بالذكاء الاصطناعي، ما يجعلها معرضة بشكل كبير للاستبدال.

وظائف في مهب الريح

وتأتي هذه القائمة في وقت تشهد فيه كبرى شركات التكنولوجيا موجات تسريح واسعة، كان أبرزها شركة أمازون، التي أعلنت عن تقليص عدد موظفيها بسبب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة مشابهة لمايكروسوفت التي استغنت عن 15 ألف وظيفة خلال الأشهر الأخيرة لنفس السبب.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذه الوظائف يمكن أداؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليًا، دون الحاجة لانتظار تطورات مستقبلية، وقُسمت الوظائف بناءً على درجة قربها من المهام التي يتقنها الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نشر في موقع Fortune.

تصدرت الوظائف الكتابية والتخصصات المعرفية، مثل المترجمين، المؤرخين، والكتاب، قائمة الوظائف الأكثر عرضة للخطر، تليها وظائف المبيعات وخدمة العملاء، ثم الوظائف المكتبية والعلمية المرتبطة بالحوسبة وتحليل البيانات.

وبالرغم من تأكيد مايكروسوفت أن إدراج وظيفة ضمن القائمة لا يعني استبدالها الفوري، فإن الخطر يبقى كبيرًا، خاصة في ظل سرعة التطور التقني وتوسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل المختلفة.

وظائف في مهب الريح

مهن آمنة نسبيًا

في المقابل، أشار التقرير إلى أن بعض الوظائف لا تزال في مأمن من تهديد الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تتطلب تواصلًا بشريًا مباشرًا، مثل المهن الصحية، أو المهارات اليدوية الدقيقة التي يصعب محاكاتها آليًا.

وظائف في مهب الريح

القائمة الكاملة للوظائف المهددة

فيما يلي قائمة الوظائف الـ40 التي صنفتها مايكروسوفت باعتبارها الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي:

ـ المترجمون الفوريون والتحريريون

ـ المؤرخون

ـ مضيفو الطائرات

ـ مندوبي مبيعات الخدمات

ـ الكتّاب والمؤلفون

ـ ممثلو خدمة العملاء

ـ مبرمجو أدوات الليزر

ـ موظفو المبيعات عبر الهاتف

ـ وكلاء التذاكر وموظفو السفر

ـ المذيعون ومقدمو الراديو

ـ المندوبون العقاريون

ـ معلمو إدارة المزارع والمنازل

ـ المسوقون عبر الهاتف

ـ موظفو الاستقبال

ـ علماء السياسة

ـ الصحفيون والمراسلون

ـ علماء الرياضيات

ـ الكتّاب التقنيون

ـ المدققون اللغويون

ـ المضيفون والمضيفات

ـ المحررون

ـ أساتذة إدارة الأعمال

ـ أخصائيو العلاقات العامة

ـ العارضون ومروجو المنتجات

ـ وكلاء مبيعات الإعلانات

ـ كتبة الحسابات الجديدة

ـ المساعدون الإحصائيون

ـ مسؤولو الإيجارات

ـ علماء البيانات

ـ المستشارون الماليون

ـ أمناء المحفوظات

ـ أساتذة الاقتصاد

ـ مطورو الويب

ـ محللو الإدارة

ـ الجغرافيون

ـ عارضو الأزياء

ـ محللو أبحاث السوق

ـ موظفو اتصالات السلامة العامة

ـ عمال مقاسم التحويل

ـ أساتذة علم المكتبات

وظائف في مهب الريح

وأكدت مايكروسوفت أن هذا التقييم استند إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية، وأن تقنيات مستقبلية قد تضيف تهديدًا لوظائف أخرى مستقبلاً.