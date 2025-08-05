النشا المقاوم .. أطعمة بسيطة تقلل خطر السرطان

كشف علماء بريطانيون من جامعتي نيوكاسل وليدز عن نتائج دراسة طبية حديثة توصلت إلى أن تناول أطعمة تحتوي على "النشا المقاوم" بشكل يومي يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بنسبة تصل إلى 60%.

أطعمة غنية بالنشا المقاوم

وشملت الدراسة التي نُشرت في مجلة Cancer Prevention Research 1000 مريض حول العالم ممن يعانون من متلازمة لينش، وهي اضطراب وراثي يزيد من احتمالية الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

وتم تقسيم المشاركين لمجموعتين: إحداهما تناولت 30 جراماً من النشا المقاوم يومياً (ما يعادل تقريباً موزة غير ناضجة)، والأخرى حصلت على دواء وهمي.

واستمرت المتابعة من 10 إلى 20 عاماً بعد انتهاء التجربة، ومن الأطعمة الغنية بالنشا المقاوم:

الموز الأخضر

الشوفان

البطاطس الباردة

الأرز والمعكرونة

خبز القمح الكامل

الفاصوليا والعدس والبازلاء

أطعمة غنية بالنشا المقاوم

أبرز نتائج الدراسة

ـ لم يظهر النشا المقاوم تأثيراً على سرطان الأمعاء.

ـ لكنه قلّل الإصابة بـ سرطانات الجهاز الهضمي العلوي مثل:

سرطان المريء

سرطان المعدة

سرطان القنوات الصفراوية

سرطان البنكرياس

سرطان الإثني عشر

أطعمة غنية بالنشا المقاوم

كيف يعمل النشا المقاوم؟

ـ لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة، بل يصل إلى الأمعاء الغليظة.

ـ يُغذّي البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

ـ يؤثر على أيض الأحماض الصفراوية، ما يقلل إنتاج مركّبات ضارة قد تُسبب تلف الحمض النووي ونمو الخلايا السرطانية.

رغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد الفوائد الوقائية للنشا المقاوم.