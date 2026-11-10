قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
من شرم الشيخ إلى أنطاليا.. مصر تعرض تجربتها في التحول الأخضر بمؤتمر COP31
وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد يبحث في اجتماعات العمل الدولية قضايا التشغيل والاقتصاد غير الرسمي

وزير العمل
وزير العمل

شارك وزير العمل حسن رداد ،في أعمال الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار مشاركة مصر الفاعلة في أعمال المنظمة، وحرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتشغيل.

وتشهد الدورة مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل العمل على المستوى الدولي، وفي مقدمتها إجراءات ترشيح وانتخاب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وتحديد الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسة، ومستجدات معايير العمل الدولية، والعمل اللائق في اقتصاد المنصات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي...كما تتناول الاجتماعات قضايا التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، والحرية النقابية، والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة تنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وتأتي مشاركة وزير العمل في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، والمشاركة في صياغة الرؤى والتوجهات الدولية المرتبطة بقضايا العمل، والدفاع عن المصالح العربية، ودعم جهود تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم العمل اللائق وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.....

وزير العمل حسن رداد منظمة العمل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

كاف

تعديل موعد حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نادى الزمالك

أزمة مستحقات اللاعبين تؤخر تولي حسام الزناتي مهام عمله في الزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يصور فيديو قصيرا لشكر حسام حسن والترحيب بـ علي ماهر

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد