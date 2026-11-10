رداد يبحث في اجتماعات العمل الدولية قضايا التشغيل والاقتصاد غير الرسمي

شارك وزير العمل حسن رداد ،في أعمال الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار مشاركة مصر الفاعلة في أعمال المنظمة، وحرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتشغيل.

وتشهد الدورة مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل العمل على المستوى الدولي، وفي مقدمتها إجراءات ترشيح وانتخاب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وتحديد الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسة، ومستجدات معايير العمل الدولية، والعمل اللائق في اقتصاد المنصات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي...كما تتناول الاجتماعات قضايا التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، والحرية النقابية، والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة تنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وتأتي مشاركة وزير العمل في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، والمشاركة في صياغة الرؤى والتوجهات الدولية المرتبطة بقضايا العمل، والدفاع عن المصالح العربية، ودعم جهود تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم العمل اللائق وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.....