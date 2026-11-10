إيبارشية حلوان تخرج 776 خادمًا جديدًا من فصول إعداد الخدام لعام 2026

أقامت إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، حفل تخرج فصول إعداد الخدام لعام 2026، لتكريم دفعة جديدة من المشاركين الذين أتموا دراستهم بالفصول، استعدادًا لبدء مسيرتهم في الخدمة الكنسية، وذلك بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية.

وشهد الحفل تكريم الناجحين من الدارسين بالفرقتين الأولى والثانية، بإجمالي 776 خادمًا، بواقع 428 مشاركًا بالفرقة الأولى، و348 مشاركًا بالفرقة الثانية.

وتخلل الحفل كلمة أبوية ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل، وجّه خلالها رسالة تشجيع لأبنائه الخريجين، مؤكدًا أنهم ليسوا وحدهم في بداية طريق الخدمة، وأن كاهن كل كنيسة يبارك خطواتهم الأولى، ويساندهم في مسيرتهم الخدمية.