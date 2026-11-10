الأنبا بولا: لا تمييز بين الولد والبنت.. «اللي يرفع اسمك أهم من اللي يشيله»

أكد نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أهمية تحقيق العدل والمساواة بين الأبناء داخل الأسرة، محذرًا من تفضيل الولد على البنت لمجرد كونه ذكرًا، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية في نفوس الأبناء وشخصياتهم، مشددًا على أن قيمة الإنسان بما يحققه من نجاح وما يقدمه، وليس بنوعه.

جاء ذلك خلال لقاء نيافته ببرنامج «أنا وبيتي»، على قناة «مي سات»، في حلقة حملت عنوان «يا رب ولد»، والتي ناقشت ظاهرة التمييز بين الأبناء داخل بعض الأسر، وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية.

وأوضح الأنبا بولا أن الرجل والمرأة متساويان في القيمة والكرامة أمام الله منذ بداية الخليقة، مستشهدًا بخلق حواء معينًا نظيرًا لآدم، مؤكدًا أن الاختلاف في النوع لا يعني تفضيل أحدهما على الآخر أو منح أحد الأبناء امتيازات على حساب الآخر.

وأشار نيافته إلى النجاحات التي حققتها المرأة المصرية في مختلف المجالات، خاصة المجال التعليمي، لافتًا إلى التفوق الملحوظ للفتيات، وزيادة أعدادهن في كثير من حفلات التخرج مقارنة بالشباب، بما يعكس قدرتهن على التميز والنجاح.

وتطرق مطران طنطا وتوابعها إلى دور المرأة في الحياة العملية والأسرية، مؤكدًا أنها تتحمل مسؤوليات متعددة، فلا يقتصر دورها على النجاح المهني، بل يمتد إلى تربية الأبناء ورعاية الأسرة، مستشهدًا بالمرأة الريفية التي تعمل في الأرض وتشارك في تحمل أعباء الحياة اليومية.

وضرب نيافته مثالًا على حضور المرأة في المجالات العلمية والمهنية، بموقف استقباله وفدًا من كلية الصيدلة، ضم أكثر من 13 شخصًا جميعهم من النساء، معتبرًا ذلك نموذجًا لما وصلت إليه المرأة المصرية من نجاح وحضور مؤثر.

وأشاد الأنبا بولا باجتهاد المرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسؤولية والمثابرة في مواجهة تحديات الحياة، مؤكدًا أن معيار التقدير الحقيقي داخل الأسرة يجب أن يكون الأخلاق والاجتهاد والنجاح، بعيدًا عن التفرقة بين الأبناء بسبب النوع.

