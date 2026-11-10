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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الآسيوية تتباين قبيل بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب تحركات الدولار

العملات الآسيوية تتباين قبيل بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب تحركات الدولار
العملات الآسيوية تتباين قبيل بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب تحركات الدولار
أ ش أ

تباين أداء العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء /، عقب مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة، بينما حافظ الدولار الأمريكي على خسائره الأخيرة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعيد رسم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 101.67، بعدما تراجع بنسبة 0.6% خلال جلسة أمس الاثنين.

وعلى صعيد العملات الرئيسة في المنطقة، استقر الدولار أمام الين الياباني قرب مستوى 158 ينا، بعدما تراجع زوج الدولار/الين بنسبة 0.4% خلال جلسة أمس الاثنين، وسط استمرار التهديدات بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.

وفي المقابل، تراجعت توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، بما يحد من فرص تحقيق الين مزيدا من المكاسب، غير أن احتمالات التدخل الرسمي أسهمت في تقليص الضغوط عليه.

وارتفع الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%، بعدما سجل تراجعا حادا بلغ 1.7% في الجلسة السابقة.

وفي الصين، أظهرت بيانات التجارة الأخيرة استمرار قوة القطاع الخارجي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2% على أساس سنوي خلال أكتوبر، فيما قفزت الواردات بنسبة 41.6%، ليتجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال عام 2026.

واستقر الدولار إلى حد بعيد أمام اليوان الصيني في التعاملات المحلية والخارجية، بينما ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.2%.

كما استقر الدولار السنغافوري والروبية الهندية إلى حد بعيد خلال التعاملات.

وجاء ضعف الدولار في أعقاب تحسن الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبعاد تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف من موجة تضخم جديدة تقودها تكاليف الطاقة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إذ قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز رهانات تشديد السياسة النقدية ودعم الدولار، خاصة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وتسعر الأسواق حاليا احتمالا يبلغ نحو 85% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، عقب تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من التوقعات يوم الجمعة.

وقال محللو مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية (MUFG)، في مذكرة، إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط يوفران دعما للعملات الآسيوية، وإن كان التباين في تدفقات الاستثمار نحو الأسهم لا يزال عاملا مؤثرا في تحركاتها.

أداء العملات الآسيوية مكاسب قوية الدولار الأمريكي ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

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