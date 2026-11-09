الكنيسة الأرثوذكسية تنعى ضحايا حادث تصادم قطاري العياط وتصلي من أجل المصابين

تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين السبعة في حادث تصادم القطارين بمركز العياط بمحافظة الجيزة، معربة عن صلواتها من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث الأليم.

وأعربت الكنيسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وذويهم وأسر المتوفين، والعمل على كشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة إلى الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا من كل سوء، وأن يقود خطاها نحو مزيد من التقدم والبناء.