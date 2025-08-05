رورو البلد تثير الجدل بمحتوى جريء ومناف للقيم.. أبرز المعلومات عنها

أثارت البلوجر المعروفة باسم "رورو البلد" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم القبض عليها وإحالتها إلى التحقيق، إثر اتهامات وجهت إليها بتقديم محتوى يخل بالقيم والأخلاق العامة.

أبرز المعلومات عن البلوجر رورو البلد

وجاء ذلك بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي ضد البلوجر، يتهمها فيه بنشر فيديوهات تتضمن رقصًا جريئًا ومشاهد تخدش الحياء العام، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح مادية على حساب القيم المجتمعية.

وتصدّرت رورو البلد تريندات متعددة بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر حساباتها، والذي يتضمن مشاهد رقص جريئة واستعراضات تُوصف بأنها منافية للأخلاق العامة، وفيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عنها:

ـ الاسم المتداول: رورو البلد

ـ النوع: بلوجر ومقدمة محتوى ترفيهي على منصات التواصل

ـ المحتوى: فيديوهات رقص واستعراضات بملابس مكشوفة

ـ الانتقادات: تُتهم بنشر محتوى يخالف القيم المجتمعية والعادات والتقاليد

ـ الجمهور المستهدف: فئة الشباب والمراهقين

ـ الشهرة: حصلت على آلاف المشاهدات بسبب الجرأة في المحتوى

ـ ردود الفعل: انقسام واسع بين من يرى أن ما تقدمه حرية شخصية، وآخرين يطالبون بوقفها ومحاسبتها

رورو البلد

تفاصيل التحقيق

وكشفت تفاصيل التحقيق المثيرة عن ما يلي :

ـ تم إحالة البلاغ المقدم ضدها إلى نيابة قصر النيل للتحقيق في الواقعة.

ـ وجهت لها اتهامات بنشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة، ويهدد القيم الأسرية والمجتمعية.

رورو البلد

ـ تأتي هذه الخطوة ضمن حملة لمواجهة التجاوزات الرقمية التي تُعتبر خطرًا متزايدًا على المجتمع.

وطالب عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام بضرورة تدخل الجهات المختصة لمراقبة ومحاسبة صانعي المحتوى غير الأخلاقي، حفاظًا على الذوق العام، وحماية للنشء من الترويج لسلوكيات غير مناسبة.

رورو البلد

رورو البلد