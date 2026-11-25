تواجه شريحة واسعة من صغار المزارعين في إندونيسيا تداعيات متزايدة جراء ظاهرة "النينيو" المناخية، التي تسببت في اضطراب معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية، ما أدى إلى تضرر مساحات زراعية وفشل محاصيل في عدد من المناطق، وسط تحذيرات من استمرار تأثيراتها حتى أوائل العام المقبل.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية أن موجة الجفاف المرتبطة بالظاهرة أثرت منذ أبريل الماضي على المزارعين في مناطق جاوة الشرقية وجاوة الغربية ونوسا تينجارا الغربية ونوسا تينجارا الشرقية وأجزاء من جزيرة سومطرة، حيث أدى تأخر الأمطار وعدم انتظامها إلى تفاقم الجفاف الزراعي واندلاع حرائق الغابات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الزراعة الإيكولوجية باتحاد المزارعين الإندونيسيين، كوسنان، قوله إن تراجع الموارد المائية، لاسيما المياه القادمة من الأنهار التي تمر عبر مناطق في جزيرة جاوة، أجبر العديد من المزارعين على تأجيل مواسم الإنتاج أو مواجهة خسائر المحاصيل.

وأضاف أن صعوبة الوصول إلى مصادر بديلة للمياه تزيد من الأعباء المالية على المزارعين؛ إذ يضطر بعضهم إلى استخدام مضخات المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية لمواجهة نقص المياه، وهو ما يرفع تكاليف الطاقة والإنتاج الزراعي.

ويضم اتحاد المزارعين الإندونيسيين أكثر من مليون مزارع في مختلف أنحاء البلاد، يعتمد معظمهم على زراعة الأرز التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، باعتبارها المحصول الغذائي الأساسي لنحو 280 مليون نسمة.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الإندونيسية، تضررت نحو 44 ألفا و694 هكتارا من حقول الأرز جراء الجفاف خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، فيما تعرض نحو ربع هذه المساحات لفشل المحاصيل، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثير الظاهرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

ورغم إعلان الحكومة الإندونيسية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وارتفاع الاحتياطيات الوطنية إلى مستوى قياسي بلغ 5.37 مليون طن في مايو الماضي، إلا أن استمرار الجفاف وموجات الحرارة الشديدة قد يترك تداعيات طويلة الأمد على القطاع الزراعي، لاسيما على صغار المنتجين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمواجهة الظروف المناخية القاسية.

وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التابع للأمم المتحدة، إلى أن ظاهرة "النينيو" هذا العام قد تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 11 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشادت نائبة رئيس الصندوق جيرالدين موكيشيمانا بمستويات احتياطي الأرز في إندونيسيا، معتبرة أنها تمثل عاملًا مهمًا في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، لكنها حذرت من أن تأمين مخزونات كافية لا يعالج تراجع الإنتاج الزراعي الناجم عن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الاحتياطيات تحمي المستهلكين، لكنها لا تحمي عملية الإنتاج نفسها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحدي الذي تواجهه إندونيسيا في الحفاظ على أمنها الغذائي، إذ لا يقتصر الأمر على تأمين مخزونات الأرز، بل يمتد إلى حماية المزارعين واستدامة الإنتاج، من خلال تحسين البنية التحتية للري وتوفير مصادر بديلة للمياه وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات المناخية.