عقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة جمهورية لاتفيا، بناءً على طلب مملكة البحرين، جلسة مشاورات مغلقة طارئة لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، في ظل إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها رغم المطالب الدولية الصريحة بوقفها

و ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم /الأربعاء/ أن تحرك مملكة البحريني أتي في أعقاب تجدد الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة على المملكة، التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليّته علناً عنها، أيام 13 و15 و17 و18 نوفمبر، وآخرها الاعتداء الذي استهدف منشأة صناعية مدنية بتاريخ 21 نوفمبر 2026، وأسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية وإصابة مواطن بحريني من ذوي الهمم ومقيم من الجنسية الباكستانية، في تصعيد خطير يطال حياة المدنيين، لا سيما أن المنشأة المستهدفة ذات طبيعة صناعية مدنية بحتة، وأن أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين عليها ليست ساحةً لأيّ نزاعٍ بين إيران وأطراف ثالثة.

و أضافت أن طلب مملكة البحرين يضع عقد المشاورات الطارئة مسألة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) مجددًا أمام المجلس، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية رغم الرعاية المشتركة للقرار من 136 دولة، بما يعكس اتساع نطاق الإرادة الدولية المطالبة بوقف هذه الاعتداءات فورًا ودون قيد أو شرط.

و أشارت إلى أن يستحضر التحرك البحريني القرار (552) لعام 1984 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إثر تحرّكٍ جماعيٍّ للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضدّ اعتداءاتٍ إيرانيّةٍ مماثلةٍ على السفن التجارية، بما يؤكد أن التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة ليست مستجدة، بل نمطٌ ممتدٌّ لأكثر من أربعة عقود، لم تَفلح الإدانات المتكرّرة في إنهائه، ما يُلقي على مجلس الأمن مسؤولية مضاعفة لصون مصداقيته وفاعلية قراراته.

وتسعى مملكة البحرين من خلال هذا التحرك إلى الانتقال من الإدانة الدولية للاعتداءات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة تضمن وقفها ومنع تكرارها، ومساءلة إيران عن انتهاكاتها وإلزامها بجبر الضرر والتعويض الكامل، بما يحفظ مصداقية مجلس الأمن وفاعلية قراراته.

كما يسلط التحرك البحريني الضوء على خطورة استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وهو ما يُشكّل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ورفض اتخاذ النزاعات مع أطراف ثالثة ذريعة للاعتداء على الدول ذات السيادة، فضلًا عن التهديدات الإيرانية المتواصلة لأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب ودعم الجماعات المسلحة الوكيلة في المنطقة.