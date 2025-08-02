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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر شرب القهوة مع هذه الفيتامينات.. أضرار تهدد جسمك

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة عن وجود تعارض بين القهوة وبعض الفيتامينات والمكملات الغذائية، ما قد يؤدي إلى ضعف امتصاصها أو فقدان فائدتها تمامًا، خاصة عند تناولها مباشرة قبل أو بعد شرب القهوة.

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

ووفقًا لما جاء في الدراسات، فإن القهوة، رغم فوائدها، قد تُضعف التأثير الإيجابي لبعض العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفقا لما نشر في موقع Harvard Health وWebMD وCleveland Clinic، ومن أبرزها:

ـ فيتامينات B المركبة:

القهوة مدرّة للبول وتسرّع فقدان فيتامينات B مثل B1 وB12.

يُنصح بترك فاصل ساعة على الأقل بعد شرب القهوة قبل تناولها.

ـ الحديد (Iron):

تحتوي القهوة على مركبات تمنع امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 80%.

يجب تناول الحديد قبل أو بعد القهوة بساعتين لتفادي هذا التأثير.

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

ـ الكالسيوم (Calcium):

الكافيين يقلل من امتصاص الكالسيوم ويزيد فقدانه عن طريق البول.

من الأفضل تناول مكملات الكالسيوم بعيدًا عن وقت شرب القهوة.

ـ الزنك (Zinc):

تؤثر القهوة على امتصاص الزنك من المكملات الغذائية، خاصة عند تناولها في وقت متقارب.

يُنصح بتأخير أحدهما عن الآخر لمدة ساعة إلى ساعتين.

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

ـ المغنيسيوم (Magnesium):

القهوة قد تقلل من امتصاص المغنيسيوم وتُسرع فقدانه، ما يؤثر على صحة العضلات والعظام.

ـ فيتامين D:

يحتاج فيتامين D لامتصاص مستقر في الجسم، وقد تتعارض القهوة، خصوصًا على معدة فارغة، مع امتصاصه السليم.

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

نصيحة صحية لتناول القهوة بأمان

ينصح الأطباء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة إلى ساعتين بين شرب القهوة وتناول الفيتامينات أو المكملات، لضمان امتصاص أفضل وتحقيق أقصى استفادة غذائية.

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