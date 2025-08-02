رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

صرحت الفنانة رحمة حسن، عن إصابتها بمرض الصلع منذ عامين، وهو ما أثار تعاطف بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

وقالت الفنانة رحمة حسن، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، : "الحمدلله صحتي كويسة، بس بقالي سنتين بعاني من الموضوع دا، لدرجة إن قلبي مكسور ومليش نفس أعمل أي حاجة، ومحدش حاسس باللي أنا فيه، وعشان كده قررت أشارككم".

ولفهم ما تمر به الفنانة بشكل أعمق، نستعرض أبرز أسباب الإصابة بالصلع (Alopecia Areata)، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، ومن أبرز الأسباب العلمية للصلع:

ـ اضطراب في المناعة الذاتية:

جهاز المناعة يهاجم بصيلات الشعر معتقدًا أنها أجسام غريبة، مما يسبب تساقطه.

ـ عوامل وراثية:

التاريخ العائلي له دور كبير، إذ تشير الدراسات إلى أن 20–55٪ من المصابين لديهم أقارب يعانون من نفس الحالة.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

ـ الضغوط النفسية الشديدة:

مثل الحزن العميق، الأزمات العاطفية، أو الإرهاق، وكلها قد تكون محفزات لظهور الصلع المناعي.

ـ أمراض مناعية مصاحبة:

مثل اضطرابات الغدة الدرقية، البهاق، أو الذئبة، والتي ترتبط غالبًا بالألوبيسيا.

ـ نقص الفيتامينات والمعادن:

خصوصًا نقص فيتامين D، الحديد، الزنك، والبيوتين، مما يضعف صحة الشعر ويزيد تساقطه.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

ـ عدوى فيروسية أو بكتيرية:

بعض أنواع العدوى قد تثير استجابة مناعية تؤثر على بصيلات الشعر.

ـ الآثار النفسية:

تشير تقارير طبية إلى أن المصابات بالصلع غالبًا ما يعانين من القلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

ورغم الألم الذي عبّرت عنه الفنانة، فإن مشاركتها العلنية لمعاناتها نالت دعمًا واسعًا من جمهورها ومحبيها الذين أشادوا بشجاعتها في مواجهة المرض.

ويعتبر الدعم النفسي والمجتمعي عامل حاسم في تخطي هذه المحنة.