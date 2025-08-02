قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن
أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن
آية التيجي

صرحت الفنانة رحمة حسن، عن إصابتها بمرض الصلع منذ عامين، وهو ما أثار تعاطف بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

وقالت الفنانة رحمة حسن، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، : "الحمدلله صحتي كويسة، بس بقالي سنتين بعاني من الموضوع دا، لدرجة إن قلبي مكسور ومليش نفس أعمل أي حاجة، ومحدش حاسس باللي أنا فيه، وعشان كده قررت أشارككم".

ولفهم ما تمر به الفنانة بشكل أعمق، نستعرض أبرز أسباب الإصابة بالصلع (Alopecia Areata)، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، ومن أبرز الأسباب العلمية للصلع:

ـ اضطراب في المناعة الذاتية:
جهاز المناعة يهاجم بصيلات الشعر معتقدًا أنها أجسام غريبة، مما يسبب تساقطه.

ـ عوامل وراثية:
التاريخ العائلي له دور كبير، إذ تشير الدراسات إلى أن 20–55٪ من المصابين لديهم أقارب يعانون من نفس الحالة.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

ـ الضغوط النفسية الشديدة:
مثل الحزن العميق، الأزمات العاطفية، أو الإرهاق، وكلها قد تكون محفزات لظهور الصلع المناعي.

ـ أمراض مناعية مصاحبة:
مثل اضطرابات الغدة الدرقية، البهاق، أو الذئبة، والتي ترتبط غالبًا بالألوبيسيا.

ـ نقص الفيتامينات والمعادن:
خصوصًا نقص فيتامين D، الحديد، الزنك، والبيوتين، مما يضعف صحة الشعر ويزيد تساقطه.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

ـ عدوى فيروسية أو بكتيرية:
بعض أنواع العدوى قد تثير استجابة مناعية تؤثر على بصيلات الشعر.

ـ الآثار النفسية:
تشير تقارير طبية إلى أن المصابات بالصلع غالبًا ما يعانين من القلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس.

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

ورغم الألم الذي عبّرت عنه الفنانة، فإن مشاركتها العلنية لمعاناتها نالت دعمًا واسعًا من جمهورها ومحبيها الذين أشادوا بشجاعتها في مواجهة المرض.

ويعتبر الدعم النفسي والمجتمعي عامل حاسم في تخطي هذه المحنة.

رحمة حسن الفنانة رحمة حسن الصلع الإصابة بالصلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الأهلي يواجه بتروجيت ومنتخب الشباب وديا استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري

وسام ابو علي

طرابزون سبور يقترب من ضم وسام أبو علي على سبيل الإعارة

امام عاشور

مهيب عبد الهادي: إمام عاشور يحصد جوائز دير جيست

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد