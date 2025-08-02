قسطرة طبيعية لا تعني قلب سليم .. جمال شعبان يفجر مفاجأة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أن القسطرة السليمة لا تعني نهاية القلق من القلب.

كتب جمال شعبان في منشوره:"لما الشخص يجي له وجع في صدره ويتشخص إن عنده قصور في الشرايين التاجية ويتعمل له قسطرة وتطلع نتيجة القسطرة طبيعية ويتكتب في التقرير normal coronary angio ."

تابع:"دا مش معناه ان ما عندوش قصور، لأن القسطرة بتصور الشرايين التاجية الكبيرة بس، بينما توجد في القلب شبكة عميقة متوغلة في جدار القلب من الفروع والفريعات والشعيرات، ودي بتصاب أكتر في الستات وفِي مرضي السكر وبتكون هي المشكلة ويسمي

INOCA Ischemia with normal coronary angio ولازم يستمر علي علاج الشرايين وضبط السكر والضغط والكولسترول ."







