تؤثر على الهضم.. احذر تناول الألياف بطريقة خاطئة

الألياف عنصرٌ أساسيٌّ في عالم التغذية، فمن دورها الحيوي في الهضم إلى صحة القلب، وحتى تنظيم المزاج، ترتبط الألياف بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن، في بعض الأحيان، حتى مع إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي، لا تُحقق الفوائد المرجوة، قد يكون ذلك بسبب بعض بعض الأخطاء في نظامك الغذائي.

يتحدث الجميع عن أهمية الألياف في النظام الغذائي، فبينما يُعدّ تناول الألياف بكميات كبيرة مفيدًا لصحة الأمعاء، إلا أن تناولها في وقت مبكر جدًا قد يُفقدها فوائدها، فالتحول من نظام غذائي منخفض الألياف إلى نظام غني بها بين عشية وضحاها قد يُرهق جهازك الهضمي.

تناول الألياف بطريقة خاطئة

عدم شرب كمية كافية من الماء بعد تناول الألياف في النظام الغذائي خطأ آخر، يحذر من أن تناول الألياف دون ماء قد يؤدي إلى جفاف البراز وصلابته والإمساك، إذا كنت تتناول كمية أكبر من الألياف ، فتأكد من شرب المزيد من السوائل.

- تجنب جميع الكربوهيدرات

تزداد شعبية الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، لا سيما لفوائدها في إنقاص الوزن، مع ذلك، فإنّ تقليل تناول الكربوهيدرات قد يُقلّل من تناول الألياف دون قصد "الكربوهيدرات الكاملة، مثل الكينوا والشعير والبقوليات، غنية بالألياف".

- الأعتماد بشكل كبير على المكملات الغذائية

مع أن مكملات الألياف قد تكون مفيدة، إلا أن الاعتماد عليها وحدها ليس الحل الأمثل، مكملات الألياف، مثل قشور السيليوم، مفيدة، خاصةً لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي، ولا ينبغي الاعتماد عليها كليًا.

المصدر times of india