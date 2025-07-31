تحذير من الأكثار بتناول العنب.. اعرف أضراره

يعد العنب من الفاكهة التي تحظى بإقبال شديد خلال فصل الصيف حيث يمنح الجسم الشعور بالانتعاش بالاضافة إلى مذاقه الجيد ولكن في تقرير صادم نشره موقع هيلثي كشف عن أضرار صادمة في حال الإكثار من تناول العنب.

أضرار تناول العنب

زيادة الوزن: فالعنب غني بالسكريات الطبيعية، وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

ارتفاع مستوى السكر في الدم: وذلك بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية، فقد يؤدي تناول العنب بكميات كبيرة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

مشاكل في الأسنان: حموضة العنب يمكن أن تؤثر على صحة الأسنان.



حساسية:

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه العنب والأعراض تشمل الحكة، الطفح الجلدي، التورم، أو حتى صعوبة في التنفس.

التسبب في مشاكل في الكلى:

الإفراط في تناول العنب قد لا يكون مناسبًا لمن يعانون من مشاكل في الكلى، بسبب محتواه من البوتاسيوم والماء.