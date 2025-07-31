كيف نحافظ على صحة عظامنا وقوتها ؟؟

للحفاظ على صحة العظام وقوتها مع التقدم في العمر، من الضروري اتباع نمط حياة متوازن يجمع بين التغذية الجيدة والنشاط البدني والعادات الصحية.

إليك أهم النصائح:



- أولاً: التغذية الصحية

الكالسيوم: عنصر أساسي لتقوية العظام. يوجد في:

الحليب ومنتجات الألبان (الزبادي، الجبن)

السردين والسمك

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير

اللوز



فيتامين D: يساعد على امتصاص الكالسيوم. يمكن الحصول عليه من:

التعرض للشمس (10-15 دقيقة يومياً)

صفار البيض، الكبد، الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)

مكملات فيتامين D إذا لزم الأمر



البروتين: ضروري لبناء العظام. احرصي على تناول مصادره مثل:

البيض، اللحوم، البقوليات، المكسرات



المغنيسيوم والزنك: مهمان لصحة العظام وموجودان في:

البقوليات، الحبوب الكاملة، المكسرات، الشوكولاتة الداكنة



-ثانياً: النشاط البدني

التمارين الحاملة للوزن (مثل المشي، الجري، صعود الدرج، الرقص): تحفز بناء العظام

تمارين القوة (رفع الأثقال أو استخدام مقاومة): تعزز كثافة العظام وتقلل خطر الكسور

المرونة والتوازن: تمارين مثل اليوجا تساعد في الوقاية من السقوط

- ثالثاً: العادات اليومية

تجنّب التدخين والكحول، فهما يضعفان العظام

التقليل من المشروبات الغازية والكافيين الزائد، لأنها تؤثر على امتصاص الكالسيوم

الحفاظ على وزن صحي: النحافة الزائدة قد تزيد خطر هشاشة العظام

- رابعاً: الفحص الطبي الدوري

قياس كثافة العظام خاصةً للسيدات بعد سن الأربعين

مراجعة الطبيب في حال وجود عوامل خطر (تاريخ عائلي لهشاشة العظام، استخدام طويل للستيرويدات، اضطرابات الغدة الدرقية)