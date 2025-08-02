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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ابدأ صباحك بمشروبات الديتوكس .. 6 وصفات طبيعية تنظف الجسم وتثبت سكر الدم

مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
آية التيجي

هناك بعض المشروبات الصباحية الطبيعية التي يمكن تناولها على الريق، لدورها في تنظيف الجسم من السموم ودعم استقرار مستويات سكر الدم، خاصة لمرضى السكري أو من يعانون من تذبذب الجلوكوز.

مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم   

وفيما يلي أهم هذه المشروبات الطبيعية التي يمكنها أن تساهم في تنظيف الجسم من السموم، وفقا لما نشر في موقع Harvard Health، Healthline، وCleveland Clinic، وهي:

ـ  ماء الليمون الدافئ:

ينشط الكبد ويساعد في طرد السموم.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

يساعد على تقليل مقاومة الإنسولين عند شربه يوميًا.

ماء الليمون الدافئ

ـ خل التفاح مع الماء:

يحسن من استجابة الجسم للإنسولين.

يقلل امتصاص السكر من الطعام.

يُفضل شربه قبل الإفطار بـ 20 دقيقة (ملعقة صغيرة مع كوب ماء فاتر).

خل التفاح مع الماء

ـ شاي الزنجبيل الطازج:

يعزز الهضم ويخفف الالتهابات.

يخفض سكر الدم الصائم بشكل طبيعي.

يُنقع الزنجبيل الطازج في ماء مغلي لمدة 5-7 دقائق.

شاي الزنجبيل الطازج

ـ ماء القرفة:

من المشروبات التي ثبت أنها تقلل نسبة السكر في الدم.

غني بمركبات مضادة للأكسدة تساهم في تنظيف الجسم.

يُنقع عود قرفة في ماء ساخن ويُشرب صباحًا.

ماء القرفة

ـ الشاي الأخضر:

يساعد في طرد السموم وتحسين وظائف الكبد.

يحتوي على البوليفينولات التي تثبت مستوى الجلوكوز.

يُفضل شربه دون سكر بعد الاستيقاظ مباشرة.

الشاي الأخضر

ـ عصير الصبار (Aloe Vera Juice):

يساعد على تطهير الجهاز الهضمي.

يخفض مستويات السكر الصائم بشكل ملحوظ.

ملعقة من جل الصبار الطبيعي تُمزج مع كوب ماء وتشرب صباحًا.

عصير الصبار

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في هذه المشروبات، والرجوع للطبيب في حال وجود أمراض مزمنة. تناول كوب واحد منها صباحًا بانتظام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الصحة العامة دون الحاجة إلى مكملات صناعية.

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