ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد في فندق شهير بالقاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من طليقة إبراهيم سعيد قررت فيه بتواجده في فندق شهير بالقاهرة الجديدة وطلبت القبض عليه لتنفيذ حكم نفقة صادر ضده.

وكشف مصدر أمني تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد، بأن طليقته حصلت على حكم في قضية نفقة من محكمة الأسرة ضده، وعلمت بتواجده في فندق شهير بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ صدى البلد، أن طليقة اللاعب قامت بطلب شرطة النجدة له اثناء تواجده في الفندق ووصلت سيارة النجدة وطلبت منهم القبض عليه لتنفيذ حكم النفقة الصادر لها، وتم اصطحاب اللاعب لقسم الشرطة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وجرى التحفظ على اللاعب واصطحابه لقسم الشرطة لإتخاذ الاجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم.

وكانت محكمة أسرة النزهة، قضت في وقت سابق بحبس إبراهيم سعيد، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته والذي بلغ 150 ألف جنيه،في الدعوى المقامة ضده من طليقته .

وكانت محكمة المعادي قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

وكان محامي طليقة إبراهيم سعيد، أقام دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات نظر استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر وذلك جلسه 6 يناير المقبل 2026 ،

وقال محامي طليقته إن اللاعب ملاحق بدعوي متجمد نفقة جديدة بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه وحال رفض اللاعب السداد فيصبح مهددا بالحبس.

يذكر أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة، رفضت دعوى اللاعب إبراهيم سعيد نجم نادى الأهلى والزمالك السابق، والتى طالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة، وأستند فى دعواه التى حملت رقم 2936 لسنة 2025، إلى أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن طليقته وفقا للقانون، ويتيح له التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.