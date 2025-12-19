إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة

استقبل مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم واقعة 5 أشخاص تعرضوا لواقعة تسمم جماعي عقب تناولهم وجبة سندوتشات شاورما من أحد المطاعم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إصابة 5 أشخاص بسبب واقعة تسمم عقب تناول وجبة شاورما من أبناء قرية كفر حجازي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل



وافادت مصادر طبية أن أسماء ضحايا كل من محمد عبد الله 35 سنة و نور محمد عبد الله 12 سنة وحمزه محمد عبد الله 9 سنوات وزهرة محمد عبد الله سنه ونص وشيماء فتحي 32 سنة وجميعهم مقيمين بقرية كفر حجازي بنطاق دائرة المركز.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.