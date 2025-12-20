قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟

يخوض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مساء اليوم السبت، مواجهة قد تكون مفصلية في مسيرته مع ريال مدريد، حين يستقبل الفريق الملكي نظيره إشبيلية على ملعب «سانتياغو برنابيو»، في آخر مباراة للفريق خلال عام 2025.

ورغم أن اللقاء يأتي في إطار منافسات الدوري الإسباني، إلا أنه يحمل أبعادا تتجاوز النقاط الثلاث، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي.

وتأتي المباراة وسط أجواء مشحونة داخل البيت المدريدي، في ظل الانتقادات التي تطارد الفريق وأداءه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ما يجعل الانتصار ضرورة لتهدئة الجماهير وإنهاء العام بهدنة مؤقتة على الأقل.

لكن بالنسبة لمبابي، فإن الأنظار لا تتجه فقط إلى نتيجة المباراة، بل إلى إمكانية كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي.

هدف واحد لمعادلة رقم كريستيانو

بحسب تقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، يحتاج كيليان مبابي إلى تسجيل هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد خلال عام ميلادي واحد.

وكان رونالدو قد سجل 59 هدفا بقميص النادي الملكي خلال عام 2013، وهو رقم ظل صامدا لسنوات طويلة.

ويدخل مبابي مواجهة إشبيلية وفي رصيده 58 هدفًا في مختلف المسابقات خلال عام 2025، ما يعني أن هدفا واحدا كفيل بوضعه جنبا إلى جنب مع «الدون»، بينما سيمنحه تسجيل هدفين إنجازا تاريخيا جديدا برفع رصيده إلى 60 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق.

إنجاز تاريخي دون جائزة رسمية

ورغم ضخامة هذا الرقم وقيمته الرمزية الكبيرة، فإن مبابي لن يحصل على جائزة رسمية حال تحقيقه هذا الإنجاز، إذ سيُسجل فقط في سجلات ريال مدريد كرقم تاريخي جديد.

ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أهميته، خاصة أن اللاعب الفرنسي يعيش موسما استثنائيا منذ انضمامه إلى النادي الملكي.

وكان مبابي قد نجح بالفعل في حصد لقبين فرديين خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، أبرزها جائزة «البيتشيتشي» كهداف للدوري الإسباني، إلى جانب الحذاء الذهبي الذي تسلمه على أرضية ملعب «سانتياغو برنابيو»، في تأكيد واضح على سرعة تأقلمه وتأثيره الكبير داخل الفريق.

موسم استثنائي وأرقام لافتة

ويواصل مبابي تقديم مستويات مبهرة على مدار العام، حيث عزز رصيده التهديفي مؤخرًا بتسجيل هدفين في شباك فريق تالافيرا، خلال مواجهة كأس ملك إسبانيا التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل لقاء إشبيلية.

هذا التألق الفردي يأتي في وقت يسعى فيه ريال مدريد للحفاظ على حظوظه في المنافسة المحلية، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.

وبذلك، فإن الفوز على إشبيلية، رغم أهميته المعنوية، لن يكون كافيًا لاعتلاء الصدارة في الوقت الراهن.

ليلة منتظرة في البرنابيو

وبين طموحات الفريق ورغبة الجماهير في أداء مقنع، وطموح مبابي لكتابة فصل جديد في تاريخ ريال مدريد، تبدو مواجهة إشبيلية ليلة منتظرة بكل المقاييس.

فهل ينجح النجم الفرنسي في هز الشباك وتحطيم رقم كريستيانو رونالدو، أم يؤجل الحسم إلى العام الجديد؟ الإجابة ستكون على أرضية «سانتياغو برنابيو».