قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟

مبابي
مبابي
أمينة الدسوقي

يخوض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مساء اليوم السبت، مواجهة قد تكون مفصلية في مسيرته مع ريال مدريد، حين يستقبل الفريق الملكي نظيره إشبيلية على ملعب «سانتياغو برنابيو»، في آخر مباراة للفريق خلال عام 2025.

 ورغم أن اللقاء يأتي في إطار منافسات الدوري الإسباني، إلا أنه يحمل أبعادا تتجاوز النقاط الثلاث، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي.

وتأتي المباراة وسط أجواء مشحونة داخل البيت المدريدي، في ظل الانتقادات التي تطارد الفريق وأداءه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ما يجعل الانتصار ضرورة لتهدئة الجماهير وإنهاء العام بهدنة مؤقتة على الأقل.

لكن بالنسبة لمبابي، فإن الأنظار لا تتجه فقط إلى نتيجة المباراة، بل إلى إمكانية كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي.

هدف واحد لمعادلة رقم كريستيانو

بحسب تقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، يحتاج كيليان مبابي إلى تسجيل هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد خلال عام ميلادي واحد. 

وكان رونالدو قد سجل 59 هدفا بقميص النادي الملكي خلال عام 2013، وهو رقم ظل صامدا لسنوات طويلة.

ويدخل مبابي مواجهة إشبيلية وفي رصيده 58 هدفًا في مختلف المسابقات خلال عام 2025، ما يعني أن هدفا واحدا كفيل بوضعه جنبا إلى جنب مع «الدون»، بينما سيمنحه تسجيل هدفين إنجازا تاريخيا جديدا برفع رصيده إلى 60 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق.

إنجاز تاريخي دون جائزة رسمية

ورغم ضخامة هذا الرقم وقيمته الرمزية الكبيرة، فإن مبابي لن يحصل على جائزة رسمية حال تحقيقه هذا الإنجاز، إذ سيُسجل فقط في سجلات ريال مدريد كرقم تاريخي جديد.

ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من أهميته، خاصة أن اللاعب الفرنسي يعيش موسما استثنائيا منذ انضمامه إلى النادي الملكي.

وكان مبابي قد نجح بالفعل في حصد لقبين فرديين خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، أبرزها جائزة «البيتشيتشي» كهداف للدوري الإسباني، إلى جانب الحذاء الذهبي الذي تسلمه على أرضية ملعب «سانتياغو برنابيو»، في تأكيد واضح على سرعة تأقلمه وتأثيره الكبير داخل الفريق.

موسم استثنائي وأرقام لافتة

ويواصل مبابي تقديم مستويات مبهرة على مدار العام، حيث عزز رصيده التهديفي مؤخرًا بتسجيل هدفين في شباك فريق تالافيرا، خلال مواجهة كأس ملك إسبانيا التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل لقاء إشبيلية.

هذا التألق الفردي يأتي في وقت يسعى فيه ريال مدريد للحفاظ على حظوظه في المنافسة المحلية، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.

وبذلك، فإن الفوز على إشبيلية، رغم أهميته المعنوية، لن يكون كافيًا لاعتلاء الصدارة في الوقت الراهن.

ليلة منتظرة في البرنابيو

وبين طموحات الفريق ورغبة الجماهير في أداء مقنع، وطموح مبابي لكتابة فصل جديد في تاريخ ريال مدريد، تبدو مواجهة إشبيلية ليلة منتظرة بكل المقاييس.

فهل ينجح النجم الفرنسي في هز الشباك وتحطيم رقم كريستيانو رونالدو، أم يؤجل الحسم إلى العام الجديد؟ الإجابة ستكون على أرضية «سانتياغو برنابيو».

كيليان مبابي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البرنابيو تحطيم رقم كريستيانو رونالدو مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

القومي لحقوق الإنسان يدعو لتفعيل المسئولية الجماعية لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

جانب من حملات التفتيش

إنذار 2018 منشأة خالفت قانون العمل.. و727 محضر حد أدنى للأجور وتشغيل أجانب

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد