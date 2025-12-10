مفاجأة مبابي .. ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة 6 غيابات وهم كامافينجا وهويسن وميندي وداني كارفخال وميليتاو وأرنولد.
وتفاجأت الجماهير بتواجد الفرنسي كيليان مبابي ضمن قائمة ريال مدريد رغم كسر في إصبع يده اليسري.
قائمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.
خط الدفاع: فالديبيناس، راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - خوان مارتينيز.
خط الوسط: جود بيلينجهام - كاستيرو - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - فرانكو مستانتونو.