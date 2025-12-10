ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي.. موقف مبابي

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد خسر آخر مبارياته أمام سيلتا فيجو بنتيجة 0-2 على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شابته أحداث مؤثرة من بينها طرد لاعبين، ما ترك الفريق بتسعة لاعبين فقط على أرض الملعب.

وأظهرت تدريبات الفريق صباح الثلاثاء بعض الصعوبات البدنية بين اللاعبين، لكن النادي أكد جاهزية كيليان مبابي لخوض المباراة بعد غيابه عن التدريب بسبب شعوره بعدم الراحة في ساقه.

وفي المقابل، يغيب عن المباراة كل من إدواردو كامافينجا، ترينت ألكسندر-أرنولد، داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، دين هويجن، ديفيد ألابا، وفرلاند ميندي، ما دفع تشابي ألونسو إلى استدعاء عدد من اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات، وهم: خوان مارتينيز (18 عامًا، مدافع)، فيكتور فالدبينياس (19 عامًا، مدافع)، وخورخي سيستيرو (19 عامًا، وسط).

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع : أسينسيو، أ. كاريراس، فران جارسيا، روديجير، خوان مارتينيز، فالدبينياس

خط الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، د. سيبايوس، سيستيرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، براهم، ماستانتونو