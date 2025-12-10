قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
رياضة

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي.. موقف مبابي

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد خسر آخر مبارياته أمام سيلتا فيجو بنتيجة 0-2 على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شابته أحداث مؤثرة من بينها طرد لاعبين، ما ترك الفريق بتسعة لاعبين فقط على أرض الملعب.

وأظهرت تدريبات الفريق صباح الثلاثاء بعض الصعوبات البدنية بين اللاعبين، لكن النادي أكد جاهزية كيليان مبابي لخوض المباراة بعد غيابه عن التدريب بسبب شعوره بعدم الراحة في ساقه.

وفي المقابل، يغيب عن المباراة كل من إدواردو كامافينجا، ترينت ألكسندر-أرنولد، داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، دين هويجن، ديفيد ألابا، وفرلاند ميندي، ما دفع تشابي ألونسو إلى استدعاء عدد من اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات، وهم: خوان مارتينيز (18 عامًا، مدافع)، فيكتور فالدبينياس (19 عامًا، مدافع)، وخورخي سيستيرو (19 عامًا، وسط).

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع : أسينسيو، أ. كاريراس، فران جارسيا، روديجير، خوان مارتينيز، فالدبينياس

خط الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، د. سيبايوس، سيستيرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، براهم، ماستانتونو

ريال مدريد قائمة ريال مدريد مانشستر سيتي السيتي دوري أبطال أوروبا

