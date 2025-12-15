ألافيس ضد الريال.. مبابي يتصدر قائمة خاصة في الدوريات الخمس الكبرى

حقق ريال مدريد فوزًا شاقًا على حساب ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح الفريق الملكي في الدقيقة 24، قبل أن يعزز رودريجو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 76، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة.

وقلص كارلوس فيسنتي الفارق لألافيس بتسجيله هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 68، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء.

مبابي يتصدر قائمة خاصة في الدوريات الخمس الكبرى

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، واصل مبابي تألقه اللافت هذا الموسم، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بعد المراوغة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بجميع المسابقات، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف، متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، مقلصًا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.