مصر والكويت تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالي البترول والتعدين

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء بمقر هيئة الاستثمار الكويتية KIA مع الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية بالوكالة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، خلال زيارته الحالية لدولة الكويت.

ويأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون الاستثماري بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت فى مجالات الطاقة والتعدين.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول المصري، لاسيما في مجالات تحديث وتطوير معامل التكرير، والبتروكيماويات ، و الهيدروجين منخفض الكربون، مؤكداً على استقرار وتنافسية بيئة الاستثمار فى قطاع البترول المصري.

كما تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري، خاصة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات، وبحث إقامة شراكات استراتيجية في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة ، بما يشمل معالجة الفوسفات، وصناعة الأسمدة، وإنتاج المعادن الاستراتيجية.

تعزيز الروابط الاقتصادية

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمارات الكويتية إلى السوق المصري، حيث أكد الوزير على جاهزية مصر لتقديم فرص استثمارية عالية العائد ومنخفضة المخاطر في مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والتعدين، والبنية التحتية.

وناقش الجانبان إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد أولويات المشروعات الاستراتيجية وتسريع تنفيذها، إلى جانب دراسة إنشاء آلية استثمارية منظمة تعطي أولوية لمشروعات الطاقة والتعدين.