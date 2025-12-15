مبابي أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد والافيس

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، عن حصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، لاعب نادي ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، في لقاء الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري.

وقالت رابطة الليجا عبر حسابها على "إكس" مبابي رجل مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بعدما أحرز هدف فريقه الأول في اللقاء الذي حسمه الميرنجى بهدفين مقابل هدف.

ورفع مبابي، رصيده من الأهداف مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني إلى 17 هدفاً في صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة متأخر بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول برصيد 43 نقطة.