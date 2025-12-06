مبابي يقترب من رقم رونالدو التاريخي.. هداف العام الكامل في ريال مدريد

يواصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تقديم عروض استثنائية خلال موسمه الأول مع الفريق الملكي في موسم 2025-2026، ليصبح على أعتاب معادلة أحد أبرز الأرقام القياسية في تاريخ النادي.

مبابي يقود ريال مدريد لانتصار جديد

قاد مبابي فريقه إلى فوز مقنع بنتيجة 3-0 على مضيفه أتلتيك بلباو مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفين عززا موقع الفريق في المنافسة على اللقب.

وبهذا الأداء، رفع المهاجم الفرنسي رصيده خلال عام 2025 إلى 55 هدفاً في العدد ذاته من المباريات بجميع البطولات، ليواصل مسيرته التهديفية المبهرة.

5 أهداف تفصل مبابي عن معادلة رقم رونالدو

يحتاج مبابي إلى تسجيل 5 أهداف فقط ليتخطى الرقم التاريخي الذي حققه كريستيانو رونالدو عام 2013 عندما سجل 59 هدفا في عام واحد بقميص ريال مدريد، ولا يزال أمام ريال مدريد 5 مباريات قبل نهاية العام، ما يمنح مبابي فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة.

ويحتفظ رونالدو أيضا بالمركزين الثاني والثالث في قائمة هدافي العام الكامل بتاريخ النادي، إذ سجل 58 هدفاً في 58 مباراة عام 2012 و 56 هدفاً في 51 مباراة عام 2014 كما سجل 54 هدفاً في 52 مباراة عام 2015 و 53 هدفاً في 52 مباراة عام 2011

مبابي يغرد وحيداً في صدارة هدافي الليغا

رفع مبابي، البالغ من العمر 26 عاماً، رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني، متربعاً على صدارة الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وساهم النجم الفرنسي بشكل مباشر في 20 هدفاً بالليغا (سجل 16 وصنع 4)، متفوقاً في إجمالي المساهمات الهجومية على 15 فريقا كاملا في المسابقة، ولا يتفوق عليه سوى برشلونة وفياريال وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.

رونالدو مئوية جديدة ومسيرة لا تتوقف

من جهته، واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، بعدما وصل إلى 100 مساهمة تهديفية مع نادي النصر في دوري روشن السعودي.

قرب الوصول إلى حاجز الألف هدف

وبشكل عام، رفع رونالدو (40 عاماً) رصيده إلى 953 هدفاً في مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليقترب خطوة إضافية نحو حلم الوصول إلى 1000 هدف، فهو رقم لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.