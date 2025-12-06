قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مبابي يقترب من رقم رونالدو التاريخي.. هداف العام الكامل في ريال مدريد

مبابي
مبابي
أمينة الدسوقي

يواصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تقديم عروض استثنائية خلال موسمه الأول مع الفريق الملكي في موسم 2025-2026، ليصبح على أعتاب معادلة أحد أبرز الأرقام القياسية في تاريخ النادي.

مبابي يقود ريال مدريد لانتصار جديد

قاد مبابي فريقه إلى فوز مقنع بنتيجة 3-0 على مضيفه أتلتيك بلباو مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفين عززا موقع الفريق في المنافسة على اللقب.

وبهذا الأداء، رفع المهاجم الفرنسي رصيده خلال عام 2025 إلى 55 هدفاً في العدد ذاته من المباريات بجميع البطولات، ليواصل مسيرته التهديفية المبهرة.

5 أهداف تفصل مبابي عن معادلة رقم رونالدو

يحتاج مبابي إلى تسجيل 5 أهداف فقط ليتخطى الرقم التاريخي الذي حققه كريستيانو رونالدو عام 2013 عندما سجل 59 هدفا في عام واحد بقميص ريال مدريد، ولا يزال أمام ريال مدريد 5 مباريات قبل نهاية العام، ما يمنح مبابي فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة.

مبابي

ويحتفظ رونالدو أيضا بالمركزين الثاني والثالث في قائمة هدافي العام الكامل بتاريخ النادي، إذ سجل 58 هدفاً في 58 مباراة عام 2012 و 56 هدفاً في 51 مباراة عام 2014 كما سجل 54 هدفاً في 52 مباراة عام 2015 و 53 هدفاً في 52 مباراة عام 2011

مبابي يغرد وحيداً في صدارة هدافي الليغا

رفع مبابي، البالغ من العمر 26 عاماً، رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني، متربعاً على صدارة الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وساهم النجم الفرنسي بشكل مباشر في 20 هدفاً بالليغا (سجل 16 وصنع 4)، متفوقاً في إجمالي المساهمات الهجومية على 15 فريقا كاملا في المسابقة، ولا يتفوق عليه سوى برشلونة وفياريال وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.

رونالدو مئوية جديدة ومسيرة لا تتوقف

من جهته، واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، بعدما وصل إلى 100 مساهمة تهديفية مع نادي النصر في دوري روشن السعودي.

مبابي

قرب الوصول إلى حاجز الألف هدف

وبشكل عام، رفع رونالدو (40 عاماً) رصيده إلى 953 هدفاً في مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليقترب خطوة إضافية نحو حلم الوصول إلى 1000 هدف، فهو رقم لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.

كيليان مبابي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد موسم 2025 2026 كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد