مستوى تاريخي.. مينا ماهر يشيد بـ مبابي مع ريال مدريد

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ مستوي نجم ريال مدريد كيليان مبابي

مبابي مع ريال مدريد

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مستوى تاريخي من مبابي... مع ريال مدريد ".

ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي (هدفين) وإدوارد كامافينجا في الدقائق 7، 42، 59.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.