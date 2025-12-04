رئيس سموحة: الحفاظ على قوام الفريق الأول أولوية رئيسية

أكد محمد بلال، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المنتخب حديثًا، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن النادي لن يفرّط في أي لاعب مؤثر خلال الموسم الجاري.

وأوضح أن الحفاظ على العناصر الأساسية يعد خطوة ضرورية لضمان استمرار المنافسة بقوة في الدوري.

لا تعاقدات في انتقالات يناير



وأشار بلال، في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إلى أن النادي لن يُبرم أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في كرة القدم أو باقي الألعاب الرياضية.

وأكد أن سموحة سيكمل الموسم بالقوائم الحالية دون أي تغييرات.

نهج العمل بصمت وبناء سموحة كعلامة عالمية

وأضاف رئيس سموحة أنه يفضل العمل بعيدًا عن الأضواء، قائلاً: “أنا قليل الكلام، وهدفي أن يصبح سموحة براند عالمي.” وأوضح أن الإدارة الجديدة تعمل على دراسة كل لعبة داخل النادي، مؤكداً أن ثمار هذه الجهود ستظهر بوضوح خلال عامين.

التخلص من الديون دون تحميل الأعضاء أي أعباء

وشدد بلال على أن معالجة المديونيات المتراكمة يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطويرية جديدة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية على أعضاء النادي.

وأكد أن الإدارة ملتزمة بتسوية الديون بالكامل حفاظًا على الاستقرار المالي.



خطة جديدة للتسويق وتوسّع في الفروع

وكشف رئيس النادي عن تشكيل فريق متخصص للتسويق بهدف الترويج لعضويات فرع سموحة في برج العرب، إضافة إلى وجود نية لإنشاء فرع جديد خارج محافظة الإسكندرية، ضمن خطة التوسع المستقبلية التي تستهدف زيادة انتشار النادي.



توزيع المهام في الاجتماع المقبل

واختتم بلال تصريحاته بالإشارة إلى أن اجتماع مجلس الإدارة القادم سيشهد توزيع المهام والملفات على الأعضاء، تمهيدًا لبدء مرحلة العمل الفعلي في تطوير النادي على المستويات كافة.



