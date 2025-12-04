قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
رئيس سموحة: الحفاظ على قوام الفريق الأول أولوية رئيسية

رباب الهواري

أكد محمد بلال، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المنتخب حديثًا، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن النادي لن يفرّط في أي لاعب مؤثر خلال الموسم الجاري. 

وأوضح أن الحفاظ على العناصر الأساسية يعد خطوة ضرورية لضمان استمرار المنافسة بقوة في الدوري.

لا تعاقدات في انتقالات يناير
 

وأشار بلال، في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إلى أن النادي لن يُبرم أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في كرة القدم أو باقي الألعاب الرياضية. 

وأكد أن سموحة سيكمل الموسم بالقوائم الحالية دون أي تغييرات.

نهج العمل بصمت وبناء سموحة كعلامة عالمية

وأضاف رئيس سموحة أنه يفضل العمل بعيدًا عن الأضواء، قائلاً: “أنا قليل الكلام، وهدفي أن يصبح سموحة براند عالمي.” وأوضح أن الإدارة الجديدة تعمل على دراسة كل لعبة داخل النادي، مؤكداً أن ثمار هذه الجهود ستظهر بوضوح خلال عامين.

التخلص من الديون دون تحميل الأعضاء أي أعباء

وشدد بلال على أن معالجة المديونيات المتراكمة يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطويرية جديدة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية على أعضاء النادي.

 وأكد أن الإدارة ملتزمة بتسوية الديون بالكامل حفاظًا على الاستقرار المالي.
 

خطة جديدة للتسويق وتوسّع في الفروع

وكشف رئيس النادي عن تشكيل فريق متخصص للتسويق بهدف الترويج لعضويات فرع سموحة في برج العرب، إضافة إلى وجود نية لإنشاء فرع جديد خارج محافظة الإسكندرية، ضمن خطة التوسع المستقبلية التي تستهدف زيادة انتشار النادي.
 

توزيع المهام في الاجتماع المقبل

واختتم بلال تصريحاته بالإشارة إلى أن اجتماع مجلس الإدارة القادم سيشهد توزيع المهام والملفات على الأعضاء، تمهيدًا لبدء مرحلة العمل الفعلي في تطوير النادي على المستويات كافة.


 

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزة

دونالد ترامب

ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

منع شامل لطالبي الهجرة من 19 دولة… ترامب يلغي غرين كارد ويُوقف التجنيس

أمريكا تقفل أبوابها.. ترامب يوقف الهجرة في وجه 19 دولة ويطلق مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

