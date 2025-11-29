قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة على عدة مناطق بمدينة خان يونس
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
رياضة

تعرف على نتيجة انتخابات نادي سموحة بالكامل

محمد بلال رئيس نادي سموحة
محمد بلال رئيس نادي سموحة

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية النتائج النهائية والرسمية لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة للدورة 2025–2029، وذلك عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز واعتماد المحضر النهائي.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفقاً لما أعلنته اللجنة على النحو التالي:

أولاً: مقعد رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد عبد الحميد فايز بلال

عدد الأصوات: 8119

ثانياً: مقعد نائب الرئيس

الدكتور/ عمر خميس عمر محمد

عدد الأصوات: 11197

ثالثاً: مقعد أمين الصندوق

رامي إبراهيم فتح الله

عدد الأصوات: 10402

رابعاً: مقاعد العضوية – فوق السن

1- أسماء محمد أحمد الخولي (9874 صوتاً)

2-  أشرف فاروق محمد مختار (8201 صوتاً)

3 - محمد محمد محمد نمر (7865 صوتاً)

4 - المستشار  محمد علي سعد سودان (7727 صوتاً)

5 - الدكتور محمود محمد ماجد عوض قطب (6472 صوتاً)

 6 -  أحمد عبد الحميد فتحي عجلان (5980 صوتاً)

7 - الدكتورة ماهينور سامح السيد جابر (5926 صوتاً)

خامساً: مقاعد العضوية – تحت السن

1 – الدكتور خالد محمد أحمد سليم أحمد (7693 صوتاً)

2 -  أدهم عبد المنعم محمد حلمي السجيني (4000 صوتاً)

تتوجه إدارة نادي سموحة بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفعّالة ومظهرهم الحضاري والتزامهم الكامل خلال العملية الانتخابية.

كما تتقدم بالتهنئة إلى مجلس الإدارة المنتخب، مع أطيب التمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد في قيادة النادي وتحقيق تطلعات أعضائه خلال السنوات المقبلة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

دونالد ترامب

إدارة ترامب تعلن مراجعة شاملة لبطاقات الإقامة لمهاجرين من 19 دولة

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جنوب أفريقيا ترد بقوة بعد إعلان ترامب عدم دعوتها لقمة مجموعة الـ٢٠ المقبلة

متحف اللوفر بباريس

متحف اللوفر يرفع أسعار التذاكر للسياح من خارج الاتحاد الأوروبي

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

