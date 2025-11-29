تعرف على نتيجة انتخابات نادي سموحة بالكامل

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية النتائج النهائية والرسمية لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة للدورة 2025–2029، وذلك عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز واعتماد المحضر النهائي.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفقاً لما أعلنته اللجنة على النحو التالي:

أولاً: مقعد رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد عبد الحميد فايز بلال

عدد الأصوات: 8119

ثانياً: مقعد نائب الرئيس

الدكتور/ عمر خميس عمر محمد

عدد الأصوات: 11197

ثالثاً: مقعد أمين الصندوق

رامي إبراهيم فتح الله

عدد الأصوات: 10402

رابعاً: مقاعد العضوية – فوق السن

1- أسماء محمد أحمد الخولي (9874 صوتاً)

2- أشرف فاروق محمد مختار (8201 صوتاً)

3 - محمد محمد محمد نمر (7865 صوتاً)

4 - المستشار محمد علي سعد سودان (7727 صوتاً)

5 - الدكتور محمود محمد ماجد عوض قطب (6472 صوتاً)

6 - أحمد عبد الحميد فتحي عجلان (5980 صوتاً)

7 - الدكتورة ماهينور سامح السيد جابر (5926 صوتاً)

خامساً: مقاعد العضوية – تحت السن

1 – الدكتور خالد محمد أحمد سليم أحمد (7693 صوتاً)

2 - أدهم عبد المنعم محمد حلمي السجيني (4000 صوتاً)

تتوجه إدارة نادي سموحة بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفعّالة ومظهرهم الحضاري والتزامهم الكامل خلال العملية الانتخابية.

كما تتقدم بالتهنئة إلى مجلس الإدارة المنتخب، مع أطيب التمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد في قيادة النادي وتحقيق تطلعات أعضائه خلال السنوات المقبلة