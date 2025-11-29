قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف قاسم: الاحتراف غيّر مفهوم الانتماء في كرة القدم
ليلة سقوط فرج عامر..النتيجة النهائية لانتخابات نادي سموحة بالإسكندرية
إطلاق نار بمركز تسوق في كاليفورنيا وإصابة شخصين على الأقل
تحرك أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟
عبدالخالق: مواجهة كايزر تشيفز صعبة..ولكن الزمالك قادر على الفوز
سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب
أفضل صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وفك الكروب.. رددها دائما
عودة بعثة المصري إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو
هيجيست : العمليات الأمريكية "الرمح الجنوبي" في بحر الكاريبي قانونية
اطلاق حملة جديدة للتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار بالبحيرة
عمرو الدرديري عن تعادل الأهلي: اتفرج علينا بكرة و إحنا بنكسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ليلة سقوط فرج عامر..النتيجة النهائية لانتخابات نادي سموحة بالإسكندرية

الدكتور محمد بلال
الدكتور محمد بلال
أحمد بسيوني

فاز  الدكتور محمد بلال  برئاسة نادي سموحة الرياضي بالاسكندريه والدكتور عمر الغنيمي نائبا للرئيس و رامي فتح الله أمينا للصندوق.

وفاز بالعضوية فوق السن: أشرف مختار، وأسماء الخولي، ومحمد نمر، ومحمد سودان، ومحمود قطب، وأحمد عجلان، والدكتورة ماهينور سامح.

والعضوية تحت السن: خالد سليم وأدهم السجيني.

كانت قد انطلقت في تمام الساعه التاسعه أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة ۲۰۲٥/ ۲۰۲۹، وذلك أمس  الجمعة الموافق ٢٨ نوفمبر

۲۰۲۵، من داخل ۱۰۰ لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء.

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وإشراف من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تابعت سير العملية أولا بأول لضمان انضباطها وشفافيتها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بالأندية الرياضية. وحق لعدد ۱۱١٠٣٤ عضو ( مائه واحد عشر الف واربعه وثلاثون) عضو الإدلاء بأصواتهم وفق الجداول الرسمية المعتمدة، ويكتمل النصاب القانوني بعدد

۱۰۰۰۰ عضو ( عشره الاف عضو) وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي .

واستنرت عملية التصويت حتى السابعة مساء و بدء عملية فرز الأصوات داخل اللجان باكتمال النصاب القانوني  

من ناحية أخري أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية،  عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية بنادي سموحة، التي عقدت اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة الدورة الجديدة (2025-2029).

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، إلى تفويض مجلس الإدارة الحالي في باقي بنود جدول الأعمال، عدا الميزانية العمومية والحساب الختامي، مع تحويل الأخيرين مباشرة إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية)، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة النهائية.

جاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فشل اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد ومناقشة جدول الأعمال، على الرغم من تسجيل عدد ضخم من الأعضاء، لحق الحضور والتصويت في انتخابات مجلس الإدارة.

 كان بدأت إجراءات تسجيل وتصويت أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر النادي، واستمرت عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي، وممثلي الجهة الإدارية المختصة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأوضح محضر الاجتماع أن عدد الأعضاء الذين سجلوا حضورهم وتصويتهم تجاوز النصاب القانوني لصحة الانعقاد الانتخابات، وفقاً للمادة (14) من لائحة النادي.

غير أنه عند دعوة الأعضاء الذين سجلوا حضورهم إلى مقر مناقشة جدول الأعمال في تمام السابعة مساءً، تبين حضور عدد (2805) عضو فقط، وهو ما يمثل عدداً أقل من ثلث العدد الكلي للأعضاء الذين سجلوا حضورهم، وفقاً لنص المادة (17) من لائحة النظام الأساسي للنادي، ما ترتب عليه عدم مناقشة بنود جدول الأعمال واللجوء إلى التفويض.

وبناءً عليه، تقرر عدم مناقشة بنود جدول الأعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني للمناقشة، تفويض مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال، إرسال الميزانية العمومية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبهذا، تكون الانتخابات قد تمت بشكل قانوني لتبدأ الدورة الجديدة (2025-2029)، بينما تم تأجيل البت في الميزانية والحساب الختامي إلى جهة المراجعة العليا.

الإسكندرية نادي سموحة انتخابات سموحة محمد بلال عمر الغنيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي

مكسب كبير..خالد الغندور يعلق على مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي

اهلي جدة

الأهلي السعودي يحسم بطاقة نصف نهائي كأس الملك بركلات الترجيح بعد مواجهة مثيرة مع القادسية

ريال مدريد ولابورتا

ريال مدريد يلتزم الصمت بعد تصريحات لابورتا الساخرة

بالصور

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد